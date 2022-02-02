تعرف على المنتخبات المتأهلة لكأس العالم حتى الآن

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 15:45

كتب : FilGoal

كأس العالم

دخلت تصفيات كأس العالم 2022 مراحلها الحاسمة في هذه الأيام، وبلغ التنافس ذروته في الجولات الأخيرة، فمن تأهل للمونديال ومن اقترب، هذا ما سنعرضه في السطور القادمة.

قطر المستضيفة كانت تنتظر 31 منتخبا من كل القارات من أجل المشاركة في أول كأس عالم يقام في الشرق الأوسط.

المنتخبات الـ15 التي تأهلت للمونديال هي:-

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قطر

البرازيل

الارجنتين

فرنسا

ألمانيا

إسبانيا

الدنمارك

بلجيكا

كرواتيا

صربيا

إنجلترا

سويسرا

هولندا

إيران

كوريا الجنوبية

في أوروبا يتنافس 12 منتخبا في مارس المقبل من خلال الملحق الأوروبي وهم (إيطاليا - البرتغال - تركيا - ويلز - روسيا - اسكتلندا - بولندا - السويد - التشيك - النمسا - مقدونيا الشمالية - أوكرانيا) على ثلاث بطاقات فقط للتأهل إلى كأس العالم.

تعرف على نظام الملحق الأوروبي

في القارة الإفريقية تتنافس 10 منتخبات على خمس بطاقات مؤهلة للمونديال في الدور الحاسم الذي يقام في مارس المقبل.

مصر ضد السنغال

المغرب ضد الكونغو الديمقراطية

تونس ضد مالي

الجزائر ضد الكاميرون

غانا ضد نيجيريا

في قارة أمريكا الجنوبية تقترب الإكوادور من اللحاق بالبرازيل والأرجنتين في المونديال، بينما تتصارع أوروجواي وبيرو وتشيلي على البطاقة الرابعة ونصف البطاقة الخامسة في الجولتين الأخيرتين بمارس المقبل.

أما القارة الآسيوية فيتبقى على نهاية تصفياتها المؤهلة للمونديال جولتين أيضا، وتبدو السعودية واليابان الأقرب للحصول على بطاقتي التأهل من المجموعة الثانية وسط صراع مع استراليا.

وتتنافس الإمارات ولبنان والعراق على المركز الثالث بالمجموعة الأولى والمؤهل للملحق الأسيوي ضد ثالث المجموعة الثانية والأقرب له استراليا.

في تصفيات الكونكاكاف تتنافس منتخبات كندا والولايات المتحدة والمكسيك وبنما على الـ3 بطاقات ونصف، علما بأن كندا تقترب كثيرا من ضمان التأهل.

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