بعد نهاية معسكر المنتخب.. عودة ثلاثي ريال مدريد البرازيلي قبل مواجهة بلباو

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 15:26

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور ورودريجو - ريال مدريد

عاد ثلاثي ريال مدريد البرازيلي، فينيسيوس جونيور، ورودريجو، وكاسميرو لتدريبات الفريق بعد أقل من 24 ساعة على خوضهم مباراة منتخب بلادهم أمام باراجواي.

وفاز منتخب البرازيل على باراجواي بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب الأول في الجولة الـ 16 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وعاد الثلاثي إلى إسبانيا سيكونوا حاضرين في تدريبات الفريق اليوم قبل مواجهة أتلتيك بلباو غدا.

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ويلتقي ريال مدريد مع أتلتيك بلباو غدا الخميس في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

فينيسويس جونيور شارك خلال مباراة باراجواي في 60 دقيقة ق بل أن يتم استبداله، بينما شارك رودريجو في الـ 10 دقائق الأخيرة وتمكن من تسجيل الهدف الرابع، ولم يشارك كاسيميرو في المباراة.

على الأغلب وبسبب صعوبة المباراة فإن الثلاثي سيشارك بشكل طبيعي خلال مباراة الغد بعد أقل من 48 ساعة من مباراتهم أمام باراجواي.

ريال مدريد كان قد استعاد أيضا إدير ميليتاو في توقيت مبكر بعد مشاركته في المباراة الأولى فقط أمام الإكوادور، بينما غاب عن مباراة باراجواي بسبب الإيقاف.

ويحتل منتخب البرازيل صدارة تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 39 نقطة وبفارق أربع نقاط عن الأرجنتين صاحبة المركز الثاني.

وضمن منتخب البرازيلي تأهله رسميا برفقة الأرجنتين إلى كأس العالم 2022 قبل جولتين على النهاية.

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