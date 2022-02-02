منافس الأهلي - مدافع مونتيري: نريد تحقيق كأس العالم للأندية

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 14:55

كتب : FilGoal

إريك أجيري - مونتيري

يريد إريك أجيري مدافع مونتيري المكسيكي تحقيق لقب كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخ النادي.

ويبدأ مونتيري مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الأهلي في دور ربع النهائي يوم 5 فبراير.

وقال أجيري في تصريحات لموقع الدوري المكسيكي الرسمي: "سنلعب أمام أندية عالمية، إنه شيء تراه مستحيلا في البداية ولكن الآن لديك الفرصة لفعله".

أخبار متعلقة
عاد إليهم من جديد.. جوميز ينتقل إلى جالاتاسراي منتخب مصر في جولة تفقدية لملعب أولمبيه قبل لقاء الكاميرون أوباميانج: من الشرف لي أن أتواجد في برشلونة.. وسأعطي للفريق كل ما لدي اختبر معلوماتك عن مواجهات مصر والكاميرون

وتابع "وهناك شيء يعطيك دافع عملاق وسنبحث عنه وهو كونك بطل العالم وهو الشيء الذي لم يتمكن أي فريق مكسيكي من فعله من قبل".

ويلعب الفائز من مباراة مونتيري والأهلي مع فريق بالميراس البرازيلي في دور نصف النهائي.

وتبدأ البطولة غدا الخميس بمواجهة الجزيرة الإماراتي وبيري التاهيتي في الدور الأول، ويلتقي الفائز من المباراة مع الهلال السعودي في دور ربع النهائي.

وتقام البطولة بمشاركة سبعة فرق وهم، الأهلي، وبيري، والهلال، وبالميراس، ومونتيري، وتشيلسي، والجزيرة

كأس العالم للأندية مونتيري الأهلي خافيير أجيري
نرشح لكم
كأس العالم للأندية - موسيماني: لا جدوى من الشكوى.. وهدفنا تغيير التاريخ أمام مونتيري وليد سليمان: أخر مسيرتي ستكون بقميص النادي الأهلي.. وهذا سبب تأثري بجماهيره كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع مونتيري.. القنوات الناقلة كأس العالم للأندية - جدول مواعيد مباريات الأهلي.. طريق البطولة والقنوات الناقلة
أخر الأخبار
الأهلي: الخطيب يصل الإمارات الجمعة.. ونثق في جميع اللاعبين لأنهم يحملون اسم النادي 12 دقيقة | الدوري المصري
إقالة مدرب العراق 25 دقيقة | آسيا
أداما تراوري: لم أفقد جوهر برشلونة أبدا.. وسعيد بالقدرة على العمل مع تشافي 49 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس العالم للأندية - موسيماني: لا جدوى من الشكوى.. وهدفنا تغيير التاريخ أمام مونتيري 55 دقيقة | كأس العالم للأندية
وليد سليمان: أخر مسيرتي ستكون بقميص النادي الأهلي.. وهذا سبب تأثري بجماهيره 59 دقيقة | كأس العالم للأندية
تعرف على المنتخبات المتأهلة لكأس العالم حتى الآن ساعة | تصفيات كأس العالم
بعد نهاية معسكر المنتخب.. عودة ثلاثي ريال مدريد البرازيلي قبل مواجهة بلباو ساعة | الدوري الإسباني
مصدر من كاف لـ في الجول: رفض استاد بابا يارا.. وموقف ملعب السنغال قبل مواجهة مصر ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 3 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 4 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي