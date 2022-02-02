منافس الأهلي - مدافع مونتيري: نريد تحقيق كأس العالم للأندية

يريد إريك أجيري مدافع مونتيري المكسيكي تحقيق لقب كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخ النادي.

ويبدأ مونتيري مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الأهلي في دور ربع النهائي يوم 5 فبراير.

وقال أجيري في تصريحات لموقع الدوري المكسيكي الرسمي: "سنلعب أمام أندية عالمية، إنه شيء تراه مستحيلا في البداية ولكن الآن لديك الفرصة لفعله".

وتابع "وهناك شيء يعطيك دافع عملاق وسنبحث عنه وهو كونك بطل العالم وهو الشيء الذي لم يتمكن أي فريق مكسيكي من فعله من قبل".

ويلعب الفائز من مباراة مونتيري والأهلي مع فريق بالميراس البرازيلي في دور نصف النهائي.

وتبدأ البطولة غدا الخميس بمواجهة الجزيرة الإماراتي وبيري التاهيتي في الدور الأول، ويلتقي الفائز من المباراة مع الهلال السعودي في دور ربع النهائي.

وتقام البطولة بمشاركة سبعة فرق وهم، الأهلي، وبيري، والهلال، وبالميراس، ومونتيري، وتشيلسي، والجزيرة