عاد إليهم من جديد.. جوميز ينتقل إلى جالاتاسراي

أعلن نادي جالاتاسراي التركي ضم الفرنسي بافيتيمبي جوميز بشكل رسمي في صفقة انتقال حر.

وكان جوميز قد سبق له اللعب لجالاتاسراي لمدة موسم في 2017-2018 قبل أن ينتقل إلى الهلال السعودي في صيف 2018 وحتى يناير 2022.

ولعب جوميز 42 مباراة مع جالاتاسراي في ولايته الأولى وسجل 32 هدفا وصنع 6 آخرين.

أما مع الهلال السعودي ففي ثلاث سنوات ونصف سجل 107 هدفا وصنع 16 آخرين في 147 مباراة.

ويلعب المحترف المصري مصطفى محمد في نادي جالاتاسراي التركي ولكنه مع منتخب مصر في أمم إفريقيا الجارية حاليا بالكاميرون.

ويحتل جالاتاسراي المركز الخامس عشر في الدوري التركي عقب مرور 23 جولة برصيد 27 نقطة.

وبات جوميز رابع الهدافين التاريخيين في الدوري السعودي للمحترفين.

وشارك هذا الموسم مع الهلال في 17 مباراة وسجل تسعة أهداف قبل فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين في يناير.

وخلال موسمه الوحيد مع ناديه التركي في 2017-2018 نجح جوميز في حصد الدوري ولقب الهداف بـ 29 هدفا.

كما حصل جوميز على جائزة أفضل لاعب في الموسم عام 2018.

أما مع الهلال السعودي فحقق لقب الدوري مرتين والكأس والسوبر مرة لكل منهما بينما حصد كأس آسيا مرتين.