منتخب مصر في جولة تفقدية لملعب أولمبيه قبل لقاء الكاميرون

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 14:40

كتب : FilGoal

ملعب أوليمبي - الكاميرون

حرص منتخب مصر على إجراء زيارة تفقدية لملعب أوليمبيه الذي يستضيف مباراته ضد الكاميرون يوم الخميس.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الكاميروني مستضيف البطولة في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم مقطع مصور للاعبين والجهاز الفني وهم يتفقدون ملعب المباراة الذي تم إغلاقه لأيام.

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ويعاد افتتاح ملعب أوليمبيه بعد مأساة وفاة 8 مشجعين بسبب التدافع خلال مباراة الكاميرون وجزر القمر في دور الـ16.

وكانت نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها منتخب مصر للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا جاءت سلبية.

الفائز من مواجهة مصر والكاميرون سيلعب المباراة النهائية ضد الفائز من لقاء السنغال وبوركينا فاسو.

بينما يلعب الخاسر مباراة تحديد المركز الثالث أمام الخاسر من مواجهة نصف النهائي الأخرى.

وتقام كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون خلال الفترة ما بين 9 يناير حتى 6 فبراير.

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