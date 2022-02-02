أوباميانج: من الشرف لي أن أتواجد في برشلونة.. وسأعطي للفريق كل ما لدي

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 14:28

كتب : FilGoal

أوباميانج بقميص برشلونة

شدد بيير إيميريك أوبامياج على أنه يشعر بالفخر بعد توقيعه مع برشلونة والإعلان عن انضمامه رسميا.

وأعلن برشلونة التعاقد مع أوباميانج رسميا في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع أرسنال بالتراضي.

وقال أوباميانج في تصريحات عبر قناة النادي: "أنا سعيد جدا ومسرور لأكون هنا، وحقا أنا أريد أن أخرج الآن للميدان".

أخبار متعلقة
منافس الأهلي - المريخ يفتح ملف تأهيل المنشآت بعد استلام الاستاد تقارير: مواجهة ريال مدريد هي الفرصة الأخيرة لـ بوتشيتينو مع باريس سان جيرمان بذكريات نصف نهائي 2008.. مصر بالزي الأبيض أمام الكاميرون الإسماعيلي يعلن جاهزية بن خماسة بعد وصول البطاقة الدولية

وتابع "الصفقة قد انتهت في النهاية لقد كان يوما صعبا ولكن أنا هنا في النهاية متحمس وسعيد للغاية".

واستمر "إنه واحد من أفضل الأندية في العالم ومن الشرف لي أن أتواجد هنا ولهذا وقعت مع برشلونة".

وأضاف "لدي خبرة كبيرة باللعب في ألمانيا وفرنسا وإنجلترا، لهذا جئت إلى هنا من أجل إعطاء الفريق أقصى ما يمكنني".

وكان خوان لابورتا رئيس برشلونة قد أعلن أن صفقة أوباميانج قد تم تسجيلها قبل دقيقة واحدة من نهاية فترة الانتقالات الشتوية.

وكان أوباميانج تم تجريده من شارة قيادة أرسنال بسبب مشكلة انضباطية وتم استبعاده من تشكيل الفريق وكذلك البعثة المسافرة إلى الإمارات لخوض معسكر تدريبي استغلالا لفترة التوقف الدولي.

وكان أوباميانج ينتهي تعاقده مع أرسنال في صيف عام 2023.

وخاض اللاعب صاحب الـ32 عاما مع أرسنال 163 مباراة سجل خلالهم 92 هدفا وصنع 21 آخرين.

وتوج أوباميانج بلقب هداف الدوري الإنجليزي مع أرسنال في موسم 2018-2019 كما ظفر بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية.

برشلونة بيير إمريك أوباميانج
نرشح لكم
لن يحقق حلم جده أبدا.. أوباميانج إلى برشلونة آس: خطة ريال مدريد للتدعيمات المجانية بونو أفضل لاعب إفريقي في الدور الأول بالدوري الإسباني لابورتا يكشف عن قضايا فساد في برشلونة بسبب مجلس إدارة بارتيميو.. والموقف النهائي لـ ديمبيلي
أخر الأخبار
منافس الأهلي - مدافع مونتيري: نريد تحقيق كأس العالم للاندية 12 دقيقة | كأس العالم للأندية
عاد إليهم من جديد.. جوميز ينتقل إلى جالاتاسراي 19 دقيقة | أوروبا
منتخب مصر في جولة تفقدية لملعب أولمبيه قبل لقاء الكاميرون 27 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
اختبر معلوماتك عن مواجهات مصر والكاميرون 31 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أوباميانج: من الشرف لي أن أتواجد في برشلونة.. وسأعطي للفريق كل ما لدي 39 دقيقة | الدوري الإسباني
منافس الأهلي - المريخ يفتح ملف تأهيل المنشآت بعد استلام الاستاد 45 دقيقة | إفريقيا
تقارير: مواجهة ريال مدريد هي الفرصة الأخيرة لـ بوتشيتينو مع باريس سان جيرمان ساعة | الدوري الفرنسي
بذكريات نصف نهائي 2008.. مصر بالزي الأبيض أمام الكاميرون ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 3 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 4 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي