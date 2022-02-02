تقارير: مواجهة ريال مدريد هي الفرصة الأخيرة لـ بوتشيتينو مع باريس سان جيرمان

أصبحت ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان يواجه خطر الإقالة من منصبه وفقا لصحيفة لو باريزيان.

على الرغم من الأسماء الكبرى التي تعاقدت معها الإدارة في الصيف الماضي وعلى رأسها ليونيل ميسي، إلا أن بوتشيتينو لم يقدم الأداء المقنع حتى الآن بعد احتلاله للمركز الثاني في مجموعته بدوري أبطال أوروبا، وتعرضه لأكثر من تعثر في دوري على الرغم من تصدره لضعف المنافسين في الموسم الحالي.

ما زاد الأمر هو إقصاء باريس سان جيرمان من دور الـ 16 من كأس فرنسا على يد نيس وهو ما أثار غضب الإدارة.

وفقا لـ لو باريزيان فإن مباراة ريال مدريد في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا ستكون الفرصة الأخيرة لبوتشيتينو من أجل الاحتفاظ بمنصبه.

الإقصاء من دوري أبطال أوروبا في دور الـ 16 سيعني رحيل بوتشيتينو بكل تأكيد والفرصة الوحيدة لبقاؤه ستكون بتخطي ريال مدريد والوصول إلى دور ربع النهائي.

على الجانب الآخر فإن إدارة مانشستر يونايتد تترقب موقف المدرب الأرجنتيني من الرحيل عن باريس سان جيرمان لأنه سيكون الخيار الأول لتدريب الفريق في الموسم المقبل حال رحيله.

ويستضيف باريس سان جيرمان فريق ريال مدريد يوم الثلاثاء 15 فبراير في ذهاب دور الـ 16 على ملعب حديقة الأمراء، بينما تقام مباراة العودة في سانتياجو برنابيو يوم 9 مارس.