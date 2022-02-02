بذكريات نصف نهائي 2008.. مصر بالزي الأبيض أمام الكاميرون

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن الزي الذي سيخوض به منتخب مصر مواجهة الكاميرون يوم الخميس.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الكاميروني مستضيف البطولة في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

وسيرتدي منتخب مصر خلال المباراة الزي الأبيض بالكامل، بينما سيرتدي منتخب الكاميرون زيه الأساسي، القميص الأخضر والجوارب الحمراء.

زي منتخب مصر الأبيض الكامل خلال المباراة قد يذكرنا بمباراة مصر وكوت ديفوار في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية عام 2008.

عندما تواجه المنتخبان في غانا 2008 وانتصرت مصر بأربعة أهداف مقابل هدف قبل أن تتوج بالبطولة في النهاية على حساب الكاميرون.

وارتدى الفراعنة الزي الأبيض مرتين خلال النسخة الحالية، في الأولى انتصر على غينيا بيساو بهدف ضمن مرحلة المجموعات، والثانية حين تغلب على كوت ديفوار في دور الـ16 بركلات الترجيح.

الفائز من مواجهة مصر والكاميرون سيلعب المباراة النهائية الأحد المقبل ضد الفائز من لقاء السنغال وبوركينا فاسو.

بينما يلعب الخاسر مباراة تحديد المركز الثالث أمام الخاسر من مواجهة نصف النهائي الأخرى.

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وتقام كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون خلال الفترة ما بين 9 يناير حتى 6 فبراير.