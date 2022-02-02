الإسماعيلي يعلن جاهزية بن خماسة بعد وصول البطاقة الدولية

أعلن نادي الإسماعيلي جاهزية الجزائري محمد بن خماسة الوافد الجديد لفريق الدراويش بعد وصول بطاقته الدولية.

وانتقل بن خماسة إلى صفوف الإسماعيلي قادما من مالاجا الإسباني في صفقة انتقال حر أجراها الدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويستعد بن خماسة للمشاركة مع الإسماعيلي فور الإعلان عن جدول استئناف مباريات الدوري المصري.

ووصلت البطاقة الدولية للاعب الجزائري بشكل رسمي، وكان قد وقع على عقود انضمامه للإسماعيلي فجر الإثنين ولمدة أربعة مواسم ونصف الموسم.

ونجح الإسماعيلي في التعاقد مع 11 لاعبًا فى الفترة الماضية بناءًا علي رؤية اللجنة الفنية والجهاز الفني بالتنسيق مع لجنة التعاقدات في ظل الإحلال والتجديد الشامل لصفوف الفريق بجانب سد بعض المراكز التي كان يعاني فيها الدراويش قبل توقف المسابقة المحلية في ديسمبر الماضي خاصة الناحية الهجومية.

وضم الإسماعيلي كلا من البوليفي كارميلو ألجاراناز والجامبي سايكو كونتيه والإيفواري جان موريل والأرجنتيني دييجو فيرناندو ومروان حمدي والفلسطيني خالد النبريص وشادي ماهر وعمرو الحلواني وحسن ياسين وأبو بكر حمزة الجمل بالإضافة إلي الجزائري محمد بن خماسة.

وشارك مع الفريق ضمن منافسات دور المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة ” كارميلو وسايكو وفرناندو وموريل “، ونجح البوليفي في تسجيل هدفين وصناعة هدفًا خلال 4 مباريات بينما أحرز الأرجنتيني هدفًا وصنع مثله في 3 مباريات.