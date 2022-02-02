مصدر من الاتحاد المغربي لـ في الجول: سنستأنف على إيقاف بوفال وشاكلا.. القرار غير عادل

يستعد الاتحاد المغربي لكرة القدم للاستئناف على قرار إيقاف الثنائي سفيان بوفال وسفيان شاكلا.

وودع منتخب المغرب بطولة أمم إفريقيا من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة أمام مصر بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال مصدر من الاتحاد المغربي لـ FilGoal.com: "سنقدم استئنافا ضد قرار كاف بإيقاف سفيان بوفال وسفيان شاكلا".

وأضاف "نحاول رفع العقوبة أو تخفيفها على أقل تقدير. لا نعرف ماذا كتب مراقب المباراة في تقريره ولكن القرار غير عادل".

وتابع "حيثيات القرار تقول إن الثنائي لن يكون بإمكانهما المشاركة ضد الكونغو في تصفيات كأس العالم حيث أن العقوبة تشمل إيقاف أول مباراتين للمنتخب وهو ما يخالف لوائح كاف مع كون التصفيات من تنظيم فيفا".

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إيقاف الثنائي سفيان بوفال وسفيان شاكلا لمباراتين مع غرامة 10 آلاف دولار على الاتحاد المغربي على خلفية الأحداث التي تلت مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب المغرب مع الكونفو الديموقراطية في الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

قرارات لجنة CAF للانضباط:

- إيقاف مروان داوود لمباراتيه المقبلتين وهما المباراة رقم 50 (نصف النهائي) والمباراة رقم 52 (النهائي) أو المباراة رقم 51 (مباراة المركز الثالث) لسلوكه العنيف، وفرض غرامة قدرها 5000 دولار على الاتحاد المصري.

- إيقاف روجيريو دي سا مساعد مدرب مصر عن مبارياته الأربع القادمة وهي المباراة رقم 50 (نصف النهائي) والمباراة رقم 52 (النهائي) او مباراة رقم 51 (مباراة المركز الثالث) بالإضافة إلى المباراتين التاليتين مع منتخب بلاده، لاستخدامه لفتة بذيئة، وفرض غرامة قدرها 10000 دولار أمريكي على الاتحاد المصري.

- فرض غرامة مالية مقدارها (10000) دولار أمريكي على الاتحاد المصري للمعتدين المجهولين بالحادثة المذكورة أعلاه.

- توجيه تحذير إلى كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر بسبب سلوكه غير المقبول على مقاعد البدلاء.

- إيقاف لاعبي المغرب سفيان شكلا، وسفيان بوفال، للمباراتين المقبلتين مع المنتخب بسبب سلوكهما العنيف.

- فرض غرامة قدرها 10000 دولار على الاتحاد المغربي للمعتدين المجهولين بالحادثة المذكورة أعلاه.