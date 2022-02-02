أنس أسامة يجيب لـ في الجول: هل من الممكن اللعب لـ الأهلي أو الاتحاد.. ولاعب يتمنى ضمه

أجاب أنس أسامة نجم سلة الزمالك على إمكانية اللعب لفريق الأهلي أو الاتحاد حال تكرار مشكلة مستحقاته مع الزمالك.

واختار أنس خلال حواره مع FilGoal.com اللاعب الذي يتمنى ضمه لفريق.

وبسؤال أنس عن اللعب للأهلي أو الاتحاد حال تكرار مشكلة المستحقات أجاب "في تلك الحالة سيكون هناك عدم تقدير من النادي ولا أحب اللعب في مكان لا يقدرني وبالتالي سألعب لأي مكان آخر".

وأضاف "اختار إيهاب أمين من الأهلي لضمه لفريقي بالتأكيد، كنا نتحدث عن اللعب سويا منذ خمس أو ست سنوات ولكن ربنا (مش رايد) حتى الآن".

وتابع نجم سلة الزمالك "من الاتحاد السكندري سأختار أحمد عادل دولا بسبب حاجتنا للاعب في مركز صانع الألعاب".

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أما في الأسئلة السريعة فاختار أنس "أفضل منع تسجيل المنافس بـ (بلوك) في أخر ثانية وفريقي متقدم عن تسجيلي لـ (دانك) الفوز في الثانية الأخيرة".

وكشف "أتمنى الفوز ببطولة إفريقيا عن مجرد المشاركة في كأس العالم، أحب الفوز دائما".

واختتم تصريحاته "لا أرى أنني أخطأت باستخدام تويتر في الحديث عن مشكلتي مع الزمالك، مواقع التواصل تم إنشائها لتلك الأمور وكلامي كان موزونا".