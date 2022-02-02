عامر حسين: لا نتوقع رد كاف على احتجاجنا بشأن بكاري جاساما.. وأردنا الضغط وإثبات موقف

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 13:05

كتب : FilGoal

جاساما

كشف عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكرة القدم أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف لن يرد على الشكوى المقدمة بشأن الاحتجاج ضد بكاري جاساما حكم مواجهة مصر والكاميرون.

وتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم باحتجاج رسمي ضد بكاري جاساما حكم اللقاء المقبل إلى كاف.

ويلعب منتخب مصر أمام الكاميرون في التاسعة من مساء الخميس في ختام مباريات نصف نهائي أمم إفريقيا.

أخبار متعلقة
فأل خير لـ مصر.. ماذا فعلت الكاميرون في نصف النهائي حين استضافت أمم إفريقيا لاعب السنغال السابق لـ في الجول: بدايتنا كانت خجولة.. ومواجهة مصر والكاميرون صعبة أمم إفريقيا - مدرب الكاميرون: نعرف نقاط قوة وضعف مصر.. وسنستغل قوتنا الضاربة أمم إفريقيا - رسالة من أكرم توفيق إلى لاعبي منتخب مصر

وقال عامر حسين عبر إذاعة أون سبورت: "الاتحاد الإفريقي لن يرد بالتأكيد على شكوانا بشأن الاحتجاج ضد تعيين بكاري جاساما".

وأوضح عضو اتحاد الكرة "الاحتجاج نثبت به موقف فقط ونعرف أنه لن يغير شيئا".

وشدد "نقلنا الصورة للاتحاد الإفريقي بأن لدينا قلق ونبهنا عليه".

واختتم عامر حسين تصريحاته "هي محاولة منا للضغط قبل مواجهة الكاميرون".

وواصل منتخب مصر استعداداته لمواجهة الكاميرون في نصف النهائي من بطولة أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون.

وكان المنتخب المصري قد تغلب على المغرب بهدفين مقابل هدف واحد في ربع النهائي.

أما منتخب الكاميرون فقد فاز على جامبيا بهدفين دون مقابل.

أمم إفريقيا مصر بكاري جاساما
نرشح لكم
هدفان مصريان في شباك أفضل حارس بالعالم جمال علام: تظلمنا ضد قرارات جاساما الذي أكد وجهة نظرنا والده: السولية بخير الحضري: سنكشف سر زجاجة أبو جبل
أخر الأخبار
هدفان مصريان في شباك أفضل حارس بالعالم 2 دقيقة | تقرير في الجول
جمال علام: تظلمنا ضد قرارات جاساما الذي أكد وجهة نظرنا 25 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
يحدث لأول مرة منذ 2016.. دي خيا رجل شهر يناير في الدوري الإنجليزي 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كين يختار محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.. ويضمه لفريقه الخماسي ساعة | الدوري الإنجليزي
كلوب يعلق على مواجهة محمد صلاح لـ ماني في نهائي إفريقيا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
ميلان يجدد عقد جابيا حتى 2026 2 ساعة | الدوري الإيطالي
خبر في الجول - الطبيب المعالج لـ أكرم توفيق يجري عملية الصليبي لـ عمار حمدي 2 ساعة | مصر
والده: السولية بخير 2 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 3 ماذا فعل كيروش مع محمد شريف بعد نهاية مباراة الكاميرون 4 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي