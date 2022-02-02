عامر حسين: كاف لن يرد على احتجاجنا بشأن بكاري جاساما.. أردنا الضغط وإثبات موقف

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 13:05

كتب : FilGoal

جاساما

كشف عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكرة القدم أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف لن يرد على الشكوى المقدمة بشأن الاحتجاج ضد بكاري جاساما حكم مواجهة مصر والكاميرون.

وتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم باحتجاج رسمي ضد بكاري جاساما حكم اللقاء المقبل إلى كاف.

ويلعب منتخب مصر أمام الكاميرون في التاسعة من مساء الخميس في ختام مباريات نصف نهائي أمم إفريقيا.

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وقال عامر حسين عبر إذاعة أون سبورت: "الاتحاد الإفريقي لن يرد بالتأكيد على شكوانا بشأن الاحتجاج ضد تعيين بكاري جاساما".

وأوضح عضو اتحاد الكرة "الاحتجاج نثبت به موقف فقط ونعرف أنه لن يغير شيئا".

وشدد "نقلنا الصورة للاتحاد الإفريقي بأن لدينا قلق ونبهنا عليه".

واختتم عامر حسين تصريحاته "هي محاولة منا للضغط قبل مواجهة الكاميرون".

وواصل منتخب مصر استعداداته لمواجهة الكاميرون في نصف النهائي من بطولة أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون.

وكان المنتخب المصري قد تغلب على المغرب بهدفين مقابل هدف واحد في ربع النهائي.

أما منتخب الكاميرون فقد فاز على جامبيا بهدفين دون مقابل.

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