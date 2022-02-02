فأل خير لـ مصر.. ماذا فعلت الكاميرون في نصف النهائي حين استضافت أمم إفريقيا

شهد عام 1972 تنظيم الكاميرون لكأس الأمم الإفريقية لأول مرة، والأخيرة قبل النسخة الحالية، فماذا فعل الأسود في مرحلة نصف النهائي وقتها.

ويلعب منتخب مصر مواجهة قوية ضد نظيره الكاميروني صاحب الأرض في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية يوم الخميس.

نظمت الكاميرون نسخة 1972 التي غابت عنها مصر عندما خسرت تذكرة التأهل على يد المغرب.

البطولة شهدت مشاركة 8 منتخبات تم تقسيمها إلى مجموعتين، وهي الكاميرون (المستضيف)، الكونغو، كينيا، مالي، المغرب، توجو، السودان، زائير (الكونغو الديمقراطية).

وتأهل منتخب الكاميرون كمتصدر لمجموعته ليصطدم بنظيره الكونغولي وصيف المجموعة الثانية في نصف النهائي.

ووسط اهتمام شعبي بالغ بالبطولة، يشبه النسخة الحالية من أمم إفريقيا، خسرت الكاميرون على يد الكونغو بهدف دون مقابل في نصف النهائي.

في مباراة تحديد المركز الثالث اكتسح المنتخب الكاميروني منافسه الزائيري بنتيجة 5-2.

فيما لعب منتخب الكونغو النهائي ضد مالي وانتصر وتوج باللقب، في سيناريو يتمنى الجميع أن يكرره رفاق محمد صلاح في هذه النسخة.

بشكل عام، جمع مصر والكاميرون 10 مواجهات سابقة في كأس أمم إفريقيا، انتهت 4 منهم بفوز مصر و4 بفوز الكاميرون مقابل تعادلين، أحدهما أسفر عن انتصار الفراعنة بركلات الترجيح.

تكررت المواجهة في دور المجموعات 5 مرات، حيث فاز منتخب مصر مرتين مقابل مرتين لمنتخب الكاميرون وتعادلا مرة وحيدة.

أما المواجهات الإقصائية فشهدت تعادلا وحيدا رجح كفة مصر بالركلات، مقابل انتصارين لكل فريق أيضا.

في مرتين كان يعني فوز مصر إقصائيا على الكاميرون التتويج بالبطولة مباشرة بالفوز في المباراة النهائية عامي 1986 و2008، مقابل فوز الكاميرون في نهائي 2017.

اجتياز مصر لمنتخب الكاميرون يحمل فألا جيدا أيضا، حيث حيث تخطاه في 2010 ليتوج باللقب.

على الجانب الآخر يحق للكاميرون أيضا التفاؤل بمواجهة مصر، حيث التقيا في 1984 و1988 و2002 و2017، وكلها نسخ انتهت بتتويج الأسود غير المروضة.

إجمالا في 10 مواجهات، سجل منتخب مصر 11 هدفا وتلقى 9 أهداف كاميرونية.