فأل خير لـ مصر.. ماذا فعلت الكاميرون في نصف النهائي حين استضافت أمم إفريقيا

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 12:45

كتب : FilGoal

جماهير الكاميرون قبل مواجهة مصر

شهد عام 1972 تنظيم الكاميرون لكأس الأمم الإفريقية لأول مرة، والأخيرة قبل النسخة الحالية، فماذا فعل الأسود في مرحلة نصف النهائي وقتها.

ويلعب منتخب مصر مواجهة قوية ضد نظيره الكاميروني صاحب الأرض في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية يوم الخميس.

نظمت الكاميرون نسخة 1972 التي غابت عنها مصر عندما خسرت تذكرة التأهل على يد المغرب.

أخبار متعلقة
لاعب السنغال السابق لـ في الجول: بدايتنا كانت خجولة.. ومواجهة مصر والكاميرون صعبة أمم إفريقيا - مدرب الكاميرون: نعرف نقاط قوة وضعف مصر.. وسنستغل قوتنا الضاربة أمم إفريقيا - كاف يغرم الاتحاد المصري 100 ألف دولار إيقاف مروان داوود ومساعد كيروش.. كاف يعلن عقوبات أحداث ما بعد مباراة مصر والمغرب

البطولة شهدت مشاركة 8 منتخبات تم تقسيمها إلى مجموعتين، وهي الكاميرون (المستضيف)، الكونغو، كينيا، مالي، المغرب، توجو، السودان، زائير (الكونغو الديمقراطية).

وتأهل منتخب الكاميرون كمتصدر لمجموعته ليصطدم بنظيره الكونغولي وصيف المجموعة الثانية في نصف النهائي.

ووسط اهتمام شعبي بالغ بالبطولة، يشبه النسخة الحالية من أمم إفريقيا، خسرت الكاميرون على يد الكونغو بهدف دون مقابل في نصف النهائي.

في مباراة تحديد المركز الثالث اكتسح المنتخب الكاميروني منافسه الزائيري بنتيجة 5-2.

فيما لعب منتخب الكونغو النهائي ضد مالي وانتصر وتوج باللقب، في سيناريو يتمنى الجميع أن يكرره رفاق محمد صلاح في هذه النسخة.

بشكل عام، جمع مصر والكاميرون 10 مواجهات سابقة في كأس أمم إفريقيا، انتهت 4 منهم بفوز مصر و4 بفوز الكاميرون مقابل تعادلين، أحدهما أسفر عن انتصار الفراعنة بركلات الترجيح.

تكررت المواجهة في دور المجموعات 5 مرات، حيث فاز منتخب مصر مرتين مقابل مرتين لمنتخب الكاميرون وتعادلا مرة وحيدة.

أما المواجهات الإقصائية فشهدت تعادلا وحيدا رجح كفة مصر بالركلات، مقابل انتصارين لكل فريق أيضا.

في مرتين كان يعني فوز مصر إقصائيا على الكاميرون التتويج بالبطولة مباشرة بالفوز في المباراة النهائية عامي 1986 و2008، مقابل فوز الكاميرون في نهائي 2017.

اجتياز مصر لمنتخب الكاميرون يحمل فألا جيدا أيضا، حيث حيث تخطاه في 2010 ليتوج باللقب.

على الجانب الآخر يحق للكاميرون أيضا التفاؤل بمواجهة مصر، حيث التقيا في 1984 و1988 و2002 و2017، وكلها نسخ انتهت بتتويج الأسود غير المروضة.

إجمالا في 10 مواجهات، سجل منتخب مصر 11 هدفا وتلقى 9 أهداف كاميرونية.

مصر الكاميرون
نرشح لكم
عامر حسين: كاف لن يرد على احتجاجنا بشأن بكاري جاساما.. أردنا الضغط وإثبات موقف لاعب السنغال السابق لـ في الجول: بدايتنا كانت خجولة.. ومواجهة مصر والكاميرون صعبة أمم إفريقيا - رسالة من أكرم توفيق إلى لاعبي منتخب مصر أمم إفريقيا - مدرب الكاميرون: نعرف نقاط قوة وضعف مصر.. وسنستغل قوتنا الضاربة
أخر الأخبار
أنس أسامة يجيب لـ في الجول: هل من الممكن اللعب لـ الأهلي أو الاتحاد.. ولاعب يتمنى ضمه 10 دقيقة | رياضات أخرى
عامر حسين: كاف لن يرد على احتجاجنا بشأن بكاري جاساما.. أردنا الضغط وإثبات موقف 23 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
لن يحقق حلم جده أبدا.. أوباميانج إلى برشلونة 32 دقيقة | الدوري الإسباني
فأل خير لـ مصر.. ماذا فعلت الكاميرون في نصف النهائي حين استضافت أمم إفريقيا 43 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الإفراج عن ميسون جرينوود 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
آس: تشيلسي سيتحرك من أجل ميليتاو 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لاعب السنغال السابق لـ في الجول: بدايتنا كانت خجولة.. ومواجهة مصر والكاميرون صعبة ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كأس العالم للأندية لـ كرة السلة - جدول مواعيد مباريات الزمالك.. طريق البطولة والقنوات الناقلة ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 3 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 4 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي