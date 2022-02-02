لاعب السنغال السابق لـ في الجول: بدايتنا كانت خجولة.. ومواجهة مصر والكاميرون صعبة

يرى ألاسان ندور لاعب السنغال السابق أن مواجهة بلاده لبوركينا فاسو في نصف نهائي أمم إفريقيا معقدة.

كما اعترف بالبداية الخجولة لمنتخب بلاده في أمم إفريقيا والتأهل من دور المجموعات بفوز وحيد.

ويتوقع ندور أن تكون مباراة مصر والكاميرون صعبة في نصف النهائي.

وقال ندور في تصريحات لـ FilGoal.com: "الجزائر والسنغال كانا المرشحان للفوز بالبطولة في رأي الجميع، رأينا منتخب الجزائر يغادر البطولة سريعا للغاية لأني أعتقد أنهم دخلوا هذه البطولة بشكل سيئ".

وأضاف "منتخب السنغال بدأ بداية خجولة بانتصار وحيد تحقق من ركلة جزاء ثم تعادلين سلبيين فجمعنا ٥ نقاط وتأهلنا رغم أن المنتخب لم يظهر الصورة اللازمة والجودة التي كنا ننتظرها".

وبالحديث عن بوركينا فاسو أوضح "لم تبدأ أيضا بشكل جيد بعد الخسارة أمام الكاميرون ولكن تلقائيا استعادوا أنفسهم بالفوز في مباراتي كاب فيردي وإثيوبيا".

وتابع لاعب السنغال السابق "بوركينا فاسو تمتلك جودة بدنية، وشاهدنا ذلك في مباراتهم أمام تونس".

وواصل ندور "ستكون مباراة معقدة وصعبة للغاية، السنغال لعبت بشكل جيد في ثمن النهائي وسجلنا 5 أهداف في أخر مباراتين وهذا أمر جيد على الجانب الهجومي".

وبالحديث عن مباراة مصر أمام الكاميرون قال: "لن تكون سهلة أيضا، منتخب مصر لديه الجودة الذهنية للوصول إلى هنا لأننا لم نر الفريق مهيمنا على خصومه ولكن يقاتل ويلتحم ويمتلك القوة الذهنية للذهاب إلى أبعد نقطة".

وتابع "أتوقع أن نشاهد مباراتين كبيرتين بين 4 فرق من الكبار ليتأهل اثنين منهم فقط إلى النهائي".

واختتم تصريحاته "كل الأمور واردة قد يكون النهائي بين الكاميرون والسنغال أو السنغال ومصر أو مصر وبوركينا فاسو، أتوقع أن يتأهل الأفضل وأتمناه أن يكون السنغال".