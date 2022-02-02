كأس العالم للأندية لـ كرة السلة - جدول مواعيد مباريات الزمالك.. طريق البطولة والقنوات الناقلة

يستعد الزمالك للمشاركة في كأس العالم للأندية لكرة السلة والتي ستقام في مصر خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير.

وتتنافس 4 أندية على اللقب للمرة الثانية بعدما شاركت 4 فرق في نسخة 2019 في البرازيل والتي توج بها آيك اليوناني على حساب فلامنجو البرازيلي وجاء سان لورينزو الأرجنتيني ثالثا وأوستن سبيرز الأمريكي رابعا.

وسيكون الزمالك أول ناد إفريقي يشارك في البطولة التي يحمل لقبها سان بابلو بورجوس بعد فوزه في فبراير الماضي على كيمسا الأرجنتيني 82-73 في بوينوس آيرس عاصمة الأرجنتين.

ويعد ريال مدريد الإسباني أكثر من فاز بالبطولة برصيد 5 ألقاب، يليه فاريسي الإيطالي وأكرون وينجفوتس الأمريكي ولكل منهما 3 ألقاب بينما نال كانتو الإيطالي اللقب مرتين ومثله 1939 كانارياس الإسباني.

وتوج مرة كل من سيريو البرازيلي وأوبراس سانيتارياس الأرجنتيني وفلامنجو البرازيلي وبرشلونة الإسباني وجواروس دي لارا الفنزويلي وماريلاند تيرابينس الأمريكي وفيرتوس روما الإيطالي وزالجيريس الليتواني وأوليمبيا ميلانو الإيطالي وسان بابلو بورجوس الإسباني والثلاثي اليوناني آيك وأولمبياكوس وباناثينايكوس.

جدول المباريات

11 فبراير - نصف النهائي

فلامنجو البرازيلي أمام ليكلاند ماجيك الامريكي - 5:00 مساء

الزمالك أمام بورجوس الإسباني - 8:00 مساء

13 فبراير

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع - 5:00 مساء

المباراة النهائية - 8:00 مساء

وتلعب كل المباريات على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر بتواجد 2000 مشجع.

القنوات الناقلة

تذاع المباريات عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس.