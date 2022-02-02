آس: خطة ريال مدريد للتدعيمات المجانية

من أجل تقليص التكلفة والاستمرار في تدعيم الفريق بلاعبين جيدين، اتجهت سياسة إدارة ريال مدريد للبحث عن اللاعبين الكبار الذين تنتهي عقودهم مع فرهم لضمهم بشكل مجاني.

منذ بداية وباء كورونا وسياسة ريال مدريد تتجه إلى التعاقد مع اللاعبين بشكل مجاني أو بأقصى تقدير من يتبقى موسم واحد فقط في عقودهم، سياسة ظهرت في العديد من العقود التي أبرمت خلال الموسمين الماضيين.

دافيد ألابا كان أبرز الأسماء التي تعاقد ريال مدريد معها منذ ذلك الحين بشكل مجاني قبل بداية الموسم الحالي بعد نهاية تعاقده مع بايرن ميونيخ.

صفقة كامافينجا أيضا كانت بطريقة مشابهة، إذ أن تعاقده كان ينتهي مع فريق رين بنهاية الموسم الحالي، لذلك تدخل ريال مدريد سريعا من أجل جلب اللاعب مقابل مبلغ قليل يصل إلى 30 مليون يورو، وهو رقم ليس بالكبير مع أسعار السوق الحالية.

مرة أخرى حاول ريال مدريد استغلال نفس الوضعية ولكن مع كيليان مبابي الذي تقدمت إدارة النادي بعرض رسمي في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات لشراؤه مقابل 180 مليون يورو وهو ما رفضته إدارة باريس سان جيرمان حتى مع انتهاء عقده بنهاية الموسم وخطر فقدانه مجانا.

وفقا للتقارير الأخيرة فإن ريال مدريد تمكن من حسم التعاقد مع اللاعب بشكل مجاني خلال الأيام الماضية ليلعب مع الفريق بداية من الموسم المقبل مع تحمل تكاليف الراتب فقط.

سياسة ريال مدريد تدور حول تقليل تكلفة الصفقة التي ستدفع للأندية مع إغراء اللاعبين براتب كبير لن يتمكنوا من دفعه في حالة لم يجلب بالمجان، وهو ما يتيح فرصة لتقليل التكاليف والخسائر مع الاستمرار في الدعم بلاعبين رائعين.

وفقا لصحيفة آس فإن خطة تدعيم ريال مدريد للموسم المقبل ستشمل العديد من اللاعبين وأولهم بالطبع كيليان مبابي الذي أتمت الاتفاق معه بالفعل.

كورينتين توليسو لاعب وسط بايرن ميونيخ هو أيضا أحد أهداف ريال مدريد لدعنم وسط الملعب مع كبر سن لوكا مودريتش وتوني كروس وحتى كاسيميرو.

توليسو ينتهي تعاقده مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم ويبدو بأن إدارة النادي الألماني لم تصل بعد إلى اتفاق من أجل تجديده ولذلك فإن إدارة ريال مدريد تبحث عن التعاقد مع اللاعب بنفس طريقة ألابا في الموسم الماضي خصوصا بعد إظهاره لنجاح كبير في قيادة خط الدفاع.

فرانك كيسي أيضا يعد أحد أهداف ريال مدريد للمنافسة مع كاسيميرو على مركز الوسط المدافع وهو ما تم إعلانه رسميا بأنه سيغادر ميلان بنهاية الموسم وبشكل مجاني، ولكن صفقة كيسي لن تكون سهلة بسبب المنافسة الكبيرة لضم اللاعب خصوصا من باريس سان جيرمان.

الاسم الآخر هو أنطونيو روديجير والذي أكدت التقارير رحيله بشكل مجاني عن تشليسي بنهاية الموسم، ولكنه لم يعد من الاسماء صاحبة الأولوية في النادي خصوصا بعد أداء ميليتاو الرائع في الموسم الحالي بالإضافة إلى الراتب الكبير الذي يطلبه المدافع الألماني والذي سيجعله الأكبر أجرا في خط الدفاع في حال الموافقة عليه.

الأهم عند فلورينتينو بيريز وإدارة ريال مدريد هو بداية بناء جالاكتيكوس جديد للعودة والمنافسة على دوري أبطال أوروبا بعد فترة تاريخية حتى وإن كان جالاكتيكوس مبني على اللاعبين المجانيين.