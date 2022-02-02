أوروجواي تحافظ على حظوظ التأهل للمونديال برباعية في فنزويلا.. وفوز البرازيل

حافظ منتخب أوروجواي على حظوظ تأهله إلى كأس العالم 2022 في قطر بعد الفوز على فنزويلا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ورفع منتخب أوروجواي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع ليحافظ على حظوظ التأهل إلى كأس العالم.

ويتأهل أول أربعة منتخبات من تصفيات أمريكا الجنوبية إلى كأس العالم بينما يلعب صاحب المركز الخامس ملحق عالمي.

وافتتح رودريجو بنتاكور التسجيل مبكرا لأوروجواي في الثانية 50 قبل أن يضيف دي أراسكايتا الهدف الثاني في الدقيقة 23.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل إدينسون كافاني الهدف الثالث في الدقيقة 46، وأكمل لويس سواريز الرباعية بهدف في الدقيقة 53 من ركلة جزاء.

وقلص جوزيف مارتينيز النتيجة في الدقيقة 65 بهدف فنزويلا الوحيد في المباراة.

وتجمد رصيد فنزويلا عند 10 نقاط في المركز العاشر والأخير من التصفيات.

ونجح منتخب البرازيل في تحقيق الفوز على باراجواي بأربعة أهداف دون مقابل.

وافتتح رافينا التسجيل في الدقيقة 28 قبل أن يسجل كوتينيو الهدف الثاني في الدقيقة 62.

وسجل أنتوني الهدف الثالث في الدقيقة 86 قبل أن يختتم رودريجو التسجيل في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

وضمن منتخبا البرازيل والأرجنتين التأهل رسميا إلى منافسات كأس العالم بينما تتنافس باقي المنتخبات على مقعدين والمقعد الخامس يشارك في ملحق لفرصة أخيرة.

وجاء ترتيب المراكز للمتنافسين كالآتي:

3- الإكوادور 25 نقطة

4- أوروجواي 22 نقطة

5- بيرو 21 نقطة

6- تشيلي 19 نقطة

7- كولومبيا 17 نقطة

8- بوليفيا 15 نقطة