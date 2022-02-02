مونتيري: جاهزون لمواجهة الأهلي رغم الغيابات.. وأجيري لديه خبرة في كأس العالم للأندية

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 11:16

كتب : FilGoal

مونتيري - كروز أزول - دوري أبطال كونكاكاف

كشف إيميرسون سييرا المتحدث الإعلامي لنادي مونتيري المكسيكي عن جاهزية الفريق لمواجهة الأهلي رغم الغيابات.

ووصلت بعثة مونتيري إلى أبو ظبي استعدادا لمواجهة الأهلي مساء السبت في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية.

وقال سييرا عبر قناة المحور: "بالفعل ينقصنا عدد من اللاعبين بسبب المشاركات الدولية وتلك الغيابات من الممكن أن تؤثر".

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وشدد "لكننا جاهزون وعلى قدر المسؤولية وهذا ما سيظهر أمام الأهلي خلال مواجهتنا الأولى".

وأوضح سييرا "مونتيري سيجهز بشكل طبيعي وسنتعامل مع الوضع الحالي دون أي تغيير لطرق التجهيز".

وكشف المتحدث الإعلامي لنادي مونتيري "هدفنا الاستعداد الجيد وتقديم مباراة تليق بكأس العالم للأندية".

وتابع "ورغم الغيابات من الطرفين، وضعنا في اعتبارنا مواجهة منافس قوي وهو النادي الأهلي وعلينا ألا ننسى ذلك".

وبالحديث عن خافيير أجيري المدير الفني قال: "أجيري له خبرة طويلة جدا وأيضا خبرة في كأس العالم للأندية وبالتالي لديه رؤية جيدة وهذا مهم بالنسبة لنا في مونتيري".

وأضاف "ولكنها في النهاية 11 لاعبا ضد 11 آخرين ويجب أن ينعكس ذلك على أدائنا".

واختتم تصريحاته "المدرب يبحث عن الفوز بالتأكيد ولكن الاعتماد سيكون على اللاعبين وحاولنا الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة".

الأهلي مونتيري كأس العالم للأندية
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