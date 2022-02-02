أمم إفريقيا - رسالة من أكرم توفيق إلى لاعبي منتخب مصر

وجه أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر رسالة إلى زملائه في معسكر الفراعنة قبل نصف نهائي أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب مصر مع الكاميرون الخميس 3 فبراير في نصف نهائي أمم إفريقيا في نسختها الـ33.

وتعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة مصر الأولى في دور المجموعات أمام نيجيريا.

وأجرى أكرم توفيق جراحة الرباط الصليبي بنجاح في النمسا خلال وقت سابق الشهر الماضي.

وقال أكرم توفيق في رسالة نشرها حساب الأهلي الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "أتمنى أن أمم إفريقيا ستكون مصرية".

واضاف "اللاعبون بذلوا جهدا كبيرا خلال البطولة وأتمنى أن يكلل الله مجهوداتهم بالفوز بها".

ويسعى منتخب مصر للوصول لنهائي أمم إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.

ويستعد الأهلي لبداية مشواره في منافسات كأس العالم للأندية السبت المقبل 5 فبراير بمواجهة مونتيري المكسيكي في الإمارات.