كأس العالم للأندية - عبد الحفيظ: نثق في قدرة اللاعبين على تقديم مستوى يليق باسم الأهلي

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على ثقته في لاعب الفريق على تقديم عروض تليق باسم النادي مهما كانت الظروف.

ويتواجد الأهلي ضمن 7 فرق للمشاركة في كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "أثق في لاعبي الأهلي بتقديم أداء وعروض مميزة تليق باسم النادي، سنكون أمام تحد كبير في مواجهة مونتيري".

وأضاف "اسم الأهلي كبير، وبالرغم من صعوبة الظروف التي نخوض بها البطولة هذا العام إلا إن هذه الظروف تعد تحديا مهما يجب أن نتجاوزه ونقدم ما يليق بالنادي وجماهيره".

وواصل " نلعب في بلدنا الثاني الإمارات وجمهور الأهلي كبير من المصريين والاماراتيين، وهذا يمثل عنصرا مهما للاعبينا في البطولة".

وأتم " بدأنا متابعة مونتيري بشكل جدي منذ فترة فهو فريق جيد يلعب كرة قدم جيدة، نسعى لتقديم عرض قوي أمامه وتحقيق الفوز".

وأعلن الأهلي في وقت سابق إيجابية المسحة الخاصة بمدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وسلبية خالد مرتجي رئيس بعثة الفريق.

ويلعب الأهلي أمام مونتيري السبت المقبل 5 فبراير في أولى مبارياته في كأس العالم للأندية.

ووصلت بعثة الأهلي إلى الإمارات الإثنين، ولحق بها علي معلول اليوم الثلاثاء، بعد نهاية مشوار منتخب تونس في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.