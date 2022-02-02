سلسلة اللاهزيمة مستمرة.. الأرجنتين تؤزم موقف كولومبيا في تصفيات كأس العالم

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 10:55

كتب : FilGoal

منتخب الأرجنتين

واصل منتخب الأرجنتين سلسلة اللاهزيمة وحقق الفوز على كولومبيا بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 16 من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وسجل لاوتارو مارتينيز هدف المباراة الوحيد للأرجنتين في الدقيقة 29 ليحقق التانجو فوزه العاشر في المنافسات.

وواصل منتخب الأرجنتين سلسلة اللاهزيمة للمباراة الـ 29 على التوالي دون أي خسارة للتانجو.

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وكان منتخب الأرجنتين قد ضمن تأهله بشكل رسمي إلى كأس العالم 2022 في قطر، ورفع رصيده إلى 35 نقطة من 15 مباراة.

ورفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 19 فوزا و10 تعادلات في أخر 29 مباراة خاضهم الفريق.

أما منتخب كولومبيا فتأزم موقفه في التصفيات وتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز السابع.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز إلى كأس العالم مباشرة بينما يلعب صاحب المركز الخامس ملحق عالمي.

ويتبقى لمنتخب كولومبيا مباراتين فقط أمام فريقي بوليفيا وفنزويلا ولا بديل عن الفوز في المباراتين.

ويأتي منتخب أوروجواي في المركز الرابع بـ 22 نقطة يليه بيرو بـ 21 نقطة ثم تشيلي بـ 19 نقطة وكولومبيا سابعا بـ 17 نقطة.

وواصل منتخب كولومبيا أرقامه السلبية إذ لم يسجل هدفا للمباراة السابعة على التوالي ولمدة 656 دقيقة.

وكان أخر أهداف كولومبيا عن طريق دياز أمام تشيلي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم عن قارة أمريكا الجنوبية.

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