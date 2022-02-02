كأس العالم للأندية - عبد الحفيظ يوافق على طلب بانون

وافق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على طلب بدر بانون مدافع الفريق بالتواجد في معسكر الفريق بالإمارات.

وحرص بدر بانون مدافع الفريق على استئذان مدير الكرة للالتحاق بمعسكر الفريق في الإمارات لمؤازرة زملائه خلال البطولة.

ويتواجد الأهلي ضمن 7 فرق للمشاركة في كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات.

ويصل بدر بانون اليوم الأربعاء إلى فندق إقامة الفريق في أبوظبي تمهيدا للانتظام في فعاليات معسكر الأهلي.

وتعرض بدر بانون للإصابة بفيروس كورونا خلال تواجده مع منتخب المغرب قبل بطولة إفريقيا.

واحتاج اللاعب للراحة بعد ذلك بسبب التهاب في عضلة القلب وسيغيب بسببها عن المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية.

وأعلن الأهلي في وقت سابق إيجابية المسحة الخاصة بمدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وسلبية خالد مرتجي رئيس بعثة الفريق.

ويلعب الأهلي أمام مونتيري السبت المقبل 5 فبراير في أولى مبارياته في كأس العالم للأندية.

ووصلت بعثة الأهلي إلى الإمارات الإثنين، ولحق بها علي معلول اليوم الثلاثاء، بعد نهاية مشوار منتخب تونس في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.