أمم إفريقيا - مدرب الكاميرون: نعرف نقاط قوة وضعف مصر.. وسنستغل قوتنا الضاربة

شدد توني كونسيساو مدرب منتخب الكاميرون على أنه يعرف نقاط ضعف وقوة منتخب مصر على الرغم من أنه يقلق بسبب طريقة لعبه الجماعية.

ويلتقي منتخب مصر مع الكاميرون غدا الخميس في نصف نهائي كأس الأمم الإفرقية 2021 والمقامة في الكاميرون.

وقال كونسيساو في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "اللعب في دوالا مختلف لأننا نشعر بحب الجماهير المتحمس الذي يعشق كرة القدم ولأنهم يدعموننا من أول دقيقة لأخر دقيقة".

وتابع "نعلم ضخامة الحدث الذي نحن فيه، وسنسعى لتقديم أداء جيد مثل آخر مباراة فأنا فخور باللاعبين".

وشدد "مصر من أنجح الفرق في قارة إفريقيا ولديها تاريخ كبير في البطولة ودائما تسعى للفوز ولكن لدينا طموح بوقف تلك السيطرة،".

نعلم نقاط القوة والضعف في منتخب مصر ولكن ما يقلقني منهم هو أنهم منتخب جماعي ويقدم كرة قدم جماعية ولكن سنسعى للظهور بشكل جيد والوصول للنهائي".

وأضاف "اللاعبون يملكون عقلية الفوز والوصول للنهائي والمنافسة وهذا شيء مطمئن وسنستغل كل قوتنا الضاربة في المباراة".

ويلتقي الفائز من المباراة مع الفائز من مباراة السنغال وبوركينا فاسو في المباراة النهائية.