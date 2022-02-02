كأس العالم للأندية - وليد سليمان: لا ننظر إلى الظروف.. هدفنا تقديم مستوى يليق بـ الأهلي

شدد وليد سليمان لاعب النادي الأهلي على أن الفريق لا ينظر إلى أي ظروف صعبة مشيرا إلى أ، الهدف هو تقديم مستوى يليق باسم النادي في كأس العالم للأندية.

ويتواجد الأهلي ضمن 7 فرق للمشاركة في كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات.

وقال وليد سليمان في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "سعيد بالتواجد مجددا في كأس العالم للأندية، وبوجودها في الإمارات وهو ما سيجعلها إضافة جماهيرية ودعما كبيرا للأهلي في مشواره بالبطولة".

وأضاف "جئنا إلى الإمارات من أجل تحقيق نتائج طيبة في البطولة، ونسعى لتقديم عروض ونتائج أفضل من النسخة الماضية أي كانت الصعوبات والغيابات التي تواجه الفريق حاليا".

وتابع "لا ننظر إلى أي ظروف في الأهلي ما دمنا نمثل الفريق وهذا هدف أي لاعب سيشارك في البطولة".

وواصل " نأمل في تقديم مستوى متميز يليق باسم الأهلي ويرضي جماهيره في كأس العالم للأندية".

وأتم "ندعم جميعا كل زملائنا في المنتخب الوطني خلال مهمتهم في كأس الأمم الإفريقي، نتمنى لهم التوفيق وحصد اللقب الثامن لإسعاد الشعب المصري".

وأعلن الأهلي في وقت سابق إيجابية المسحة الخاصة بمدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وسلبية خالد مرتجي رئيس بعثة الفريق.

ويلعب الأهلي أمام مونتيري السبت المقبل 5 فبراير في أولى مبارياته في كأس العالم للأندية.

ووصلت بعثة الأهلي إلى الإمارات الإثنين، ولحق بها علي معلول اليوم الثلاثاء، بعد نهاية مشوار منتخب تونس في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.