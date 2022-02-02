كأس العالم للأندية - إيجابية مسحة بيتسو موسيماني.. وسلبية مرتجي

أعلن النادي الأهلي إيجابية مسحة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول.

وسيتغيب بيتسو موسيماني عن تدريب الفريق اليوم بعد نتيجة المسحة، على أن يخضع لمسحة جديدة اليوم للتأكد.

ويخضع حاليا موسيماني للعزل في غرفته وحالته مستقرة للغاية دون وجود أي أعراض حسب ما أشار أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي.

وجاءت أيضا مسحة خالد مرتجي سلبية رئيس بعثة فريق الكرة المشاركة في كأس العالم للأندية ليغادر الحجر الطبي

ويتواجد الأهلي ضمن 7 فرق للمشاركة في كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات.

ويلعب الأهلي أمام مونتيري السبت المقبل 5 فبراير في أولى مبارياته في كأس العالم للأندية.

ووصلت بعثة الأهلي إلى الإمارات الإثنين، ولحق بها علي معلول اليوم الثلاثاء، بعد نهاية مشوار منتخب تونس في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.