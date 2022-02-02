مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022 والقنوات الناقلة.. نصف نهائي أمم إفريقيا

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 10:13

كتب : FilGoal

كأس أمم إفريقيا

تتجه الأنظار نحو ملعب أحمدو أهيدجو في ياوندي لمعرفة الطرف الأول من نهائي كأس أمم إفريقيا في نسختها الـ33 المقامة في الكاميرون.

ويلتقي منتخبا السنغال وبوركينا فاسو في نصف النهائي الأول.

ويسعى أسود التيرانجا للوصول للمباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخهم.

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على الجانب الآخر، يطمح منتخب بوركينا فاسو للوصول للنهائي الثاني في تاريخه والأول منذ 2013.

وستكون هذه هي المواجهة الثالثة بين المنتخبين في أمم إفريقيا ولكنها الأولى في الأدوار الإقصائية، حيث فازت السنغال في مباراة وتعادلت في الأخرى.

وتلعب المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

ويلعبرايو فاليكانو مع مايوركا في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا في تمام التاسعة مساء.

ويلتقي فالنسيا مع قادش في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا في تمام العاشرة مساء.

السنغال بوركينا فاسو أمم إفريقيا
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