تصفيات كأس العالم - سانشيز يقود تشيلي لفوز ثمين أمام بوليفيا في مباراة الـ 5 أهداف

عاد منتخب تشيلي بفوز ثمين على حساب بوليفيا في الجولة 16 من تصفيات كأس العالم 2022 بنتيجة 3-2.

المباراة التي أقيمت على ملعب هيرناندو ساليس في العاصمة البوليفية لا باز (على ارتفاع 3000 متر من سطح البحر) عرفت انتصار أول لتشيلي على الأراضي البوليفية منذ 2012.

وتأخرت بداية المباراة ما يقارب نصف ساعة بسبب تجهيز أرضية الملعب لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة.

La lluvia ha hecho estragos en el terreno de juego del Hernando Siles de La Paz, sede del partido entre Bolivia y @LaRoja #LaRojaxTNTSports 👇 pic.twitter.com/kbAjn2qoK7 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 1, 2022

فوز ارتقى بتشيلي إلى 19 نقطة من 16 مباراة في المركز الخامس.

بينما توقف رصيد بوليفيا عند 15 نقطة في المركز الثامن بفارق 4 نقاط عن المراكز المؤهلة للمونديال.

تشيلي تقدمت بهدف مبكر في الدقيقة 14 من ركلة حرة مباشرة.

وفي الدقيقة 37 سجل مارك إينوما هدف التعادل برأسية متقنة من ركلة ركنية نفذها أرسي.

إينوما مدافع ولد في الكاميرون حصل على الجنسية البوليفية بعدما لعب لأكثر من 5 سنوات في الدولة اللاتينية.

وسجل المدافع صاحب الأصول الكاميرونية هدفه الدولي الأول في مباراته السابعة دوليا.

في الشوط الثاني تناوب الفريقان على إهدار الفرص الواحدة تلو الأخرى.

وفي الدقيقة 77 سجل إيجناسيو نونيز هدف تقدم تشيلي.

وأضاف ألكسيس سانشيز الهدف الثالث بتسديدة على يسار كارلوس لامبي في الدقيقة 85.

وقلص مارسيلو مورينو الفارق برأسية لبوليفيا في الدقيقة 88.

هدف هو العاشر لصاحب الأصول البرازيلية متصدرا جدول ترتيب هدافي التصفيات اللاتينية.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع، كاد سانشيز أن يسجل هدفه الثالث في اللقاء لكن تسديدته من ركلة حرة مباشرة ارتطمت بالعارضة، لتنتهي المباراة بفوز غال لتشيلي.