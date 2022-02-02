تصفيات كأس العالم - سانشيز يقود تشيلي لفوز ثمين أمام بوليفيا في مباراة الـ 5 أهداف

الأربعاء، 02 فبراير 2022 - 00:45

كتب : FilGoal

أليكسيس سانشيز - تشيلي - بوليفيا

عاد منتخب تشيلي بفوز ثمين على حساب بوليفيا في الجولة 16 من تصفيات كأس العالم 2022 بنتيجة 3-2.

المباراة التي أقيمت على ملعب هيرناندو ساليس في العاصمة البوليفية لا باز (على ارتفاع 3000 متر من سطح البحر) عرفت انتصار أول لتشيلي على الأراضي البوليفية منذ 2012.

وتأخرت بداية المباراة ما يقارب نصف ساعة بسبب تجهيز أرضية الملعب لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة.

أخبار متعلقة
تصفيات كأس العالم - عُمان تخطف تعادلا قاتلا أمام أستراليا.. وإيران تتفوق على الإمارات بهدف طارمي تصفيات كأس العالم - لبنان والعراق يتعادلان.. وفيتنام تحقق فوزها الأول بإقصاء الصين تصفيات كأس العالم - بيرو تصعق كولومبيا رغم الـ 30 تسديدة.. وفنزويلا تكتسح بوليفيا برباعية

فوز ارتقى بتشيلي إلى 19 نقطة من 16 مباراة في المركز الخامس.

بينما توقف رصيد بوليفيا عند 15 نقطة في المركز الثامن بفارق 4 نقاط عن المراكز المؤهلة للمونديال.

تشيلي تقدمت بهدف مبكر في الدقيقة 14 من ركلة حرة مباشرة.

وفي الدقيقة 37 سجل مارك إينوما هدف التعادل برأسية متقنة من ركلة ركنية نفذها أرسي.

إينوما مدافع ولد في الكاميرون حصل على الجنسية البوليفية بعدما لعب لأكثر من 5 سنوات في الدولة اللاتينية.

وسجل المدافع صاحب الأصول الكاميرونية هدفه الدولي الأول في مباراته السابعة دوليا.

في الشوط الثاني تناوب الفريقان على إهدار الفرص الواحدة تلو الأخرى.

وفي الدقيقة 77 سجل إيجناسيو نونيز هدف تقدم تشيلي.

وأضاف ألكسيس سانشيز الهدف الثالث بتسديدة على يسار كارلوس لامبي في الدقيقة 85.

وقلص مارسيلو مورينو الفارق برأسية لبوليفيا في الدقيقة 88.

هدف هو العاشر لصاحب الأصول البرازيلية متصدرا جدول ترتيب هدافي التصفيات اللاتينية.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع، كاد سانشيز أن يسجل هدفه الثالث في اللقاء لكن تسديدته من ركلة حرة مباشرة ارتطمت بالعارضة، لتنتهي المباراة بفوز غال لتشيلي.

تشيلي بوليفيا بوليفيا - تصفيات كأس العالم 2022
نرشح لكم
تصفيات كأس العالم - عُمان تخطف تعادلا قاتلا أمام أستراليا.. وإيران تتفوق على الإمارات بهدف طارمي منتخب عربي يودع.. كوريا الجنوبية تطير إلى مونديال 2022 تصفيات كأس العالم - لبنان والعراق يتعادلان.. وفيتنام تحقق فوزها الأول بإقصاء الصين تصفيات كأس العالم - اليابان تلحق بـ السعودية أول هزيمة وتشعل صراع التأهل
أخر الأخبار
إيقاف مروان داوود ومساعد كيروش.. كاف يعلن عقوبات أحداث ما بعد مباراة مصر والمغرب 37 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تصفيات كأس العالم - سانشيز يقود تشيلي لفوز ثمين أمام بوليفيا في مباراة الـ 5 أهداف 48 دقيقة | تصفيات كأس العالم
في الجول كلاسيك - حين هزم كيروش الكاميرون ونال ايتو بطاقة حمراء ساعة | في الجول كلاسيك
عامر حسين يكشف موعد استئناف الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف – عقوبات كاف على مصر بسبب مناوشات المغرب.. إيقاف داوود ومساعد كيروش ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - كاف يغرم الاتحاد المصري 100 ألف دولار ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
منافس الأهلي المحتمل - جلوبو سبورتي: إصابة لاعبا بالميراس بـ كورونا.. لن يسافرا إلى الإمارات ساعة | كأس العالم للأندية
تصريحات نارية من كيروش ضد إيتو: يستحق بطاقة حمراء وسنرد على الحرب بكرة القدم ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 3 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 4 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي