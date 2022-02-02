أمم إفريقيا - كاف يغرم الاتحاد المصري 100 ألف دولار

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم توقيع غرامة قدرها 100 ألف دولار أمريكي على الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك خلال مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون.

وجاءت العقوبة على الاتحاد المصري لكرة القدم بواقع 50 ألف دولار، لخرق البروتوكولات والتوجيهات الإعلامية الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وذلك بسبب غياب ممثلي منتخب مصر عن المؤتمر الصحفي يوم 29 يناير قبل مباراة المغرب، والذي يعد جزءا من التزامات جميع المنتخبات المشاركة في البطولة.

وأمهل الاتحاد الإفريقي نظيره المصري مهلة وقدرها 60 يوما لدفع الغرامة.

ووقعت أيضا لجنة الانضباط غرامة أخرى على الاتحاد المصري قدرها 50 ألف دولار مع إيقاف التنفيذ، نتيجة لعدم مراعاة الفريق قرارات وتوجيهات CAF على النحو المتفق عليه في الاجتماع الخاص بالفرق والذي سبق البطولة مع مسؤولي الإعلام والتسويق، والتأكيد على ذلك من خلال الوثائق والتوجيهات المعطاة لهم عند وصولهم إلى الكاميرون.

ويلعب منتخب مصر ضد الكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 يوم الخميس المقبل.

وكان منتخب الكاميرون مستضيف البطولة تأهل لنصف النهائي بالفوز على جامبيا، بينما فاز منتخب مصر على المغرب بثنائية مقابل هدف.