رونالدو الظاهرة: هذا ما يقود مبابي ليكون رقم 1.. وأتمنى أن يفوز نيمار بـ كأس العالم

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 23:28

كتب : FilGoal

نيمار وكيليان مبابي

تلقى الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الكثير من الثناء منذ ظهوره على الساحة الكروية لكن المديح يصبح مختلفا عندما يأتي من شخص بقيمة رونالدو الظاهرة أسطورة الكرة البرازيلية.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

وقال رونالدو في مقابلة على قناة "تويتش": "إنه قوي للغاية، يتمتع بالسرعة والهدوء أمام المرمى وهو ما سيقوده ليكون رقم واحد".

وأضاف مازحا "قد قرأت الأخبار التي تفيد بأنه سيذهب إلى ريال مدريد ويكسب 50 مليون يورو سنويا، لقد كنت جزءا من الجيل الخطأ".

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وأشارت التقارير مؤخرا إلى أن ريال مدريد توصل إلى اتفاق مع النجم الفرنسي على الانتقال إلى النادي الملكي في الصيف المقبل.

وسيحصل مبابي على إجمالي 50 مليون يورو سنويا مع ريال مدريد بدء من الموسم المقبل بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وتابع أسطورة البرازيل "مجال كرة القدم ينمو بشكل كبير لدرجة أنه من العدل أن يحصل النجوم على أموال أكثر وأكثر، لقد وصلوا إلى ذلك لأن هناك لاعبين ألهموهم، مثلما فعلنا".

ثم تطرق أسطورة الكرة البرازيلية للحديث عن ميسي ونيمار ورونالدو ومسيرتهم المبهرة التي يواصل العالم مقارنتهم بالجيل القديم، قائلا: "ميسي غير عادي، لديه القوة والسرعة والقوة البدنية".

وواصل مازحا "أعتقد أنه إذا كان لدينا رأس ميسي ورونالدو، لكنا ضاعفنا عدد أهداف جيلنا".

وعن نيمار أضاف "فيما يتعلق بالأرقام، فقد تجاوزني، وزيكو وروماريو، والآن على بعد خمسة أهداف من التفوق على بيليه".

وأنهى "أتمنى أن يفوز بكأس العالم".

نيمار كيليان مبابي رونالدو الظاهرة
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