مدافع إيسترن كومباني: سعيد بإشادة علاء عبد العال.. وهناك رغبة في شراء عقدي من القناة

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 23:07

كتب : حامد وجدي

إيسترن كومباني - الصور من صفحة النادي الرسمية

أعرب محمد الصالح مدافع إيسترن كومباني المعار من القناة عن سعادته بإشادة علاء عبد العال المدير الفني للفريق.

وتغلب إيسترن كومباني على المصري بهدفين مقابل هدف واحد في ختام منافسات كأس الرابطة.

وقال الصالح في تصريحات لـ FilGoal.com: "سعيد بالتواجد مع فريق بحجم إيسترن كومباني ومدير فني مثل علاء عبد العال".

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وأضاف "ثناء علاء عبد العال بعد أدائي أمام فريق المصري في كأس الرابطة".

وكشف الصالح في ختام تصريحاته "هناك رغبة في شرائي بشكل نهائي من نادي القناة وأتمنى حدوث ذلك".

وتواصل FilGoal.com مع مسؤولي القناة وأكدوا أن النادي لن يتخلى عن اللاعب بأقل من 2 مليون جنيه.

ويتذيل إيسترن كومباني ترتيب الدوري المصري برصيد نقطة واحدة من ثماني مباريات.

إيسترن كومباني محمد الصالح القناة
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