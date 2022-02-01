قائد بوركينا فاسو: نريد أن نقول كلمتنا أمام السنغال

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 22:45

كتب : FilGoal

هدف بيرتراند تراوري مع بوركينا فاسو أمام الجابون

شدد بيرتراند تراوري قائد منتخب بوركينا فاسو على قوة منافسة السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

ويستعد منتخب بوركينا فاسو لمواجهة السنغال غدا الأربعاء في التاسعة مساءً.

وقال تراوري لشبكة "بي إن سبورتس": "اللاعبون اجتمعوا فيما بينهم واتفقوا على تقديم مباراة كبيرة ضد السنغال".

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وأضاف "سنلعب ضد منتخب يضم عديد اللاعبين الكبار لكن نحن أيضا لدينا تشكيلة شابة لديها إمكانيات جيدة وتريد أن تقول كلمتها".

وأطاحت بوكينا فاسو بالجابون قبل أن تنهي مشوار نسور قرطاج وتأمل بلوغ نهائي إفريقيا للمرة الثانية في تاريخها.

وبلغت بوركينا فاسو نهائي 2013 قبل أن تخسر من نيجيريا.

والفائز من لقاء بوركينا فاسو والسنغال سيلعب على اللقب ضد مصر أو الكاميرون.

بيرتراند تراوري بوركينا فاسو كأس الأمم الإفريقية 2021 السنغال
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