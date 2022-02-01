قائد بوركينا فاسو: نريد أن نقول كلمتنا أمام السنغال
الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 22:45
كتب : FilGoal
شدد بيرتراند تراوري قائد منتخب بوركينا فاسو على قوة منافسة السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.
بيرتراند تراوري
النادي : أستون فيلا
ويستعد منتخب بوركينا فاسو لمواجهة السنغال غدا الأربعاء في التاسعة مساءً.
وقال تراوري لشبكة "بي إن سبورتس": "اللاعبون اجتمعوا فيما بينهم واتفقوا على تقديم مباراة كبيرة ضد السنغال".
وأضاف "سنلعب ضد منتخب يضم عديد اللاعبين الكبار لكن نحن أيضا لدينا تشكيلة شابة لديها إمكانيات جيدة وتريد أن تقول كلمتها".
🎙️ في لقاء حصري مع beIN SPORTS أكد قائد منتخب بوركينا فاسو 🇧🇫 بيرتران تراوري أن اللاعبين اجتمعوا فيما بينهم واتفقوا على تقديم مباراة كبيرة ضد السنغال 🇸🇳
💬 تراوري: سنلعب ضد منتخب يضم عديد اللاعبين الكبار لكن نحن أيضا لدينا تشكيلة شابة لديها إمكانيات جيدة وتريد أن تقول كلمتها pic.twitter.com/b4VS6udUil— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) February 1, 2022
وأطاحت بوكينا فاسو بالجابون قبل أن تنهي مشوار نسور قرطاج وتأمل بلوغ نهائي إفريقيا للمرة الثانية في تاريخها.
وبلغت بوركينا فاسو نهائي 2013 قبل أن تخسر من نيجيريا.
والفائز من لقاء بوركينا فاسو والسنغال سيلعب على اللقب ضد مصر أو الكاميرون.