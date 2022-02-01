قائد بوركينا فاسو: نريد أن نقول كلمتنا أمام السنغال

🎙️ في لقاء حصري مع beIN SPORTS أكد قائد منتخب بوركينا فاسو 🇧🇫 بيرتران تراوري أن اللاعبين اجتمعوا فيما بينهم واتفقوا على تقديم مباراة كبيرة ضد السنغال 🇸🇳

💬 تراوري: سنلعب ضد منتخب يضم عديد اللاعبين الكبار لكن نحن أيضا لدينا تشكيلة شابة لديها إمكانيات جيدة وتريد أن تقول كلمتها pic.twitter.com/b4VS6udUil