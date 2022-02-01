أنس أسامة يتحدث لـ في الجول عن خطأ أحمد ياسر أمام الأهلي.. ومصير مستقبله بعد نهاية عقده

كشف أنس أسامة نجم سلة الزمالك عن حديثه السابق مع أحمد ياسر عبد الوهاب لاعب الفريق عن الاحتفالات والخطأ الذي ارتكبه أمام الأهلي.

وأجرى FilGoal.com حوارا مع أنس أسامة تحدث فيه اللاعب عن إمكانية احترافه ومستقبله عقب نهاية تعاقده مع الزمالك.

وقال أنس أسامة: "الحماس مطلوب في المباريات ولكن يجب ألا أنجرف خلف عواطف الجماهير، على المدير الفني تجهيز كافة اللاعبين في مرحلة المجموعات وأحمد مرعي أفضل من يقوم بذلك تجد لاعبي الاتحاد جاهزين بالكامل قبل المراحل الحاسمة".

وتابع "مشاركة الناشئين ضرورية من أجل الخبرات، أحمد ياسر أخطأ في مواجهة الأهلي وأبلغته من قبل بعدم الاحتفال بعد كل رمية ولكن المشكلة أننا لا نتعلم إلا (لما نتقرص)، ولكن هذا أمر طبيعي والجميع يخطئ وتلك المباريات أهميتها أن نتعلم".

وكان أحمد ياسر قد أشار لدكة بدلاء الأهلي قبل ثواني من نهاية اللقاء مما كلف فريقه خطأ فني تسبب في فوز الأحمر بالمباراة.

وكشف أنس أسامة "أرى أن ما ينقص المنتخب المصري هو الاحتكاك الدولي، نقدم مستوى جيد داخل الدوري ولكن الأمر مختلف خارجيا بسبب اختلاف طرق اللعب ولذلك نحتاج مباريات ودية".

video:1

وأضاف "كنت أتمنى عمل شيء للبلد والناشئين باللعب في دوري NBA لكن الإصابة منعتني ولكن لايزال لدي الفرصة عمري ليس كبيرا".

وعن تعاقده مع الزمالك كشف "بالفعل عقدي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، لم أحسم مستقبلي وأجلت كل شيء لنهاية الموسم، الزمالك تحدث معي في التجديد ولكن أوقفت كل شيء لبعد بطولة إفريقيا للأندية".

وأوضح "الشكوى ضد الزمالك كانت لحفظ حقي، حصلنا على وعود كثيرة لفترة طويلة وتأخرت مستحقاتي لمدة 5 أشهر، لم أطلب الحصول على كافة المستحقات ولكن جدولتها ومعرفة مصيرها".

وعن انتقادي للحديث على مواقع التواصل قال: "نحن عاطفيون بعض الشيء، مشكلتي ليست مع نادي الزمالك ولم أتحدث أنني أرغب في التسبب بضرر للنادي ما أردته إفادة نفسي والحصول على مستحقاتي فقط".

واختتم تصريحاته "بعد العودة للعب هناك من أشاد بي، بالنسبة لي أحب جماهير الزمالك وليست لدي مشكلة معهم ولا أهاجم النادي".

video:2