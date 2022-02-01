الرجاء يعلن فسخ تعاقد محمود بنحليب

أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي فسخ تعاقد محمود بنحليب لاعب الفريق، ليرحل بشكل رسمي عن صفوف الفريق الأخضر.

وتم تصعيد محمود بن حليب للفريق الأول لنادي الرجاء منذ عام 2015.

وفي الموسم الجاري شارك بنحليب مع الرجاء في 17 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وفاز بنحليب مع الرجاء بـ5 ألقاب، وهم الدوري المغربي وكأس المغرب والسوبر المغربي.

ولقبين لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وخسر بنحليب من الرجاء أمام الأهلي في السوبر الإفريقي 2021 في المباراة التي أقيمت في الدوحة عاصمة قطر، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بركلات الترجيح.