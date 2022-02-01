الرجاء يعلن فسخ تعاقد محمود بنحليب

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 21:50

كتب : FilGoal

محمود بنحليب

أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي فسخ تعاقد محمود بنحليب لاعب الفريق، ليرحل بشكل رسمي عن صفوف الفريق الأخضر.

محمود بن حليب

النادي : الرجاء البيضاوي

الرجاء البيضاوي

وتم تصعيد محمود بن حليب للفريق الأول لنادي الرجاء منذ عام 2015.

وفي الموسم الجاري شارك بنحليب مع الرجاء في 17 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

أخبار متعلقة
كأس العالم للأندية - الأهلي يتدرب على ركلات الترجيح قبل مواجهة مونتيري تصفيات كأس العالم - عُمان تخطف تعادلا قاتلا أمام أستراليا.. وإيران تتفوق على الإمارات بهدف طارمي

وفاز بنحليب مع الرجاء بـ5 ألقاب، وهم الدوري المغربي وكأس المغرب والسوبر المغربي.

ولقبين لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وخسر بنحليب من الرجاء أمام الأهلي في السوبر الإفريقي 2021 في المباراة التي أقيمت في الدوحة عاصمة قطر، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بركلات الترجيح.

الرجاء المغربي محمود بنحليب
نرشح لكم
يوسف بلايلي إلى بريست الفرنسي كأس العالم للأندية - على رأسهم إيجالو والدوسري.. 30 لاعبا في قائمة الهلال بعد رحيله عن الاتفاق.. أزارو ينضم إلى عجمان الإماراتي مصدر من التعاون لـ في الجول: مصطفى محمد ضمن الخيارات أمامنا.. نستهدف استعارته
أخر الأخبار
مدافع إيسترن كومباني: سعيد بإشادة علاء عبد العال.. وهناك رغبة في شراء عقدي من القناة 2 دقيقة | الدوري المصري
قائد بوركينا فاسو: نريد أن نقول كلمتنا أمام السنغال 24 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
قائد سيراليون: لاعبو المنتخب أخبروني بخوفهم من تسديد ركلات الجزاء.. أنها مسألة حياة أو موت 52 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أنس أسامة يتحدث لـ في الجول عن خطأ أحمد ياسر أمام الأهلي.. ومصير مستقبله بعد نهاية عقده ساعة | رياضات أخرى
الرجاء يعلن فسخ تعاقد محمود بنحليب ساعة | الوطن العربي
أرسنال يفسخ تعاقد أوباميانج ساعة | الدوري الإنجليزي
عبد الحفيظ: نثق في المجموعة الموجودة معنا في الإمارات.. وهذه أصعب تحديات الأهلي ساعة | كأس العالم للأندية
اتحاد الكرة: جاساما غير جدير بثقة الجمهور المصري.. ومعامل الكاميرون رفضت إجراء مسحة لنا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 3 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 4 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي