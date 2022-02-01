عبد الحفيظ: نثق في المجموعة الموجودة معنا في الإمارات.. وهذه أصعب تحديات الأهلي

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، على ثقته في مجموعة اللاعبين الموجودين في الإمارات لخوض غمار كأس العالم للأندية.

وقال عبد الحفيظ عبر الصفحة الرسمية للأهلي عبر فيسبوك: "بالنسبة لنا كأس العالم للأندية، فهي حدث مهم جدا، لدينا محطات صعبة وليست سهلة لكن علينا التعامل مع الواقع. نثق في كل المجموعة الموجودة سواء حضروا زملائهم من منتخب مصر أم لا".

وأردف "البطولة الماضية كانت أجوائها مختلفة لأن صفوفنا كانت مكتملة، ولكننا واجهنا صعوبات خلالها، أما الصعوبات في تلك النسخة من البداية".

وأوضح "مشاركتنا للمرة السابعة أمر جيد جدا للأهلي، وفي كل نسخة نريد تقديم الأفضل".

وأكمل "أتمنى أن نكون عند حسن ظن جماهيرنا في الإمارات، والجماهير الإماراتية التي تعتبر مصرية كذلك".

وشدد "أصعب التحديات لدينا هي غياب لاعبي المنتخب، ومجموعة المصابين كذلك. المحطة الأولى (ضد مونتيري) هي المحطة الأهم دائما. قلت للاعبين إنهم على موعد مع مسؤولية كبيرة وإن هناك ثقة فيهم".

ويلعب الأهلي ضد مونتيري المكسيكي في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية 2021 في أبو ظبي يوم السبت المقبل.

ووصلت بعثة الأهلي إلى الإمارات أمس الإثنين، ولحق بها علي معلول اليوم الثلاثاء، بعد نهاية مشوار منتخب تونس في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.