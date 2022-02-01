كأس العالم للأندية - الأهلي يتدرب على ركلات الترجيح قبل مواجهة مونتيري

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 21:02

كتب : حسام نور الدين

لاعبو الأهلي يحتفلون بالهدف في مرمى الزمالك - تصوير أحمد مصطفى

خاض فريق الأهلي فقرة للتدريب على تسديد ركلات الترجيح بمشاركة جميع اللاعبين تحت إشراف بيتسو موسيماني المدير الفني، وذلك استعدادا لمواجهة مونتيري المكسيكي.

وبنهاية مران الأهلي الأول في أبو ظبي الذي أقيم في ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية حرص موسيماني على تدريب اللاعبين على تسديد ركلات الجزاء.

وعقد موسيماني محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين استمرت لمدة 30 دقيقة في فندق إقامة الفريق.

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وحرص موسيماني خلال المحاضرة على شرح عدد من الجوانب الفنية للاعبين وعرض فيديوهات لفريق مونتيري المكسيكي.

وخاض لاعبو الأهلي تدريبات استشفائية في الجيم بفندق الإقامة، تحت إشراف كابيللو رانجواجا قبل المحاضرة، وذلك لتفادي حالة الإرهاق وضغط السفر والانتقالات قبل خوض المران مساء اليوم.

ويلعب الأهلي ضد مونتيري المكسيكي في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية 2021 في أبو ظبي يوم السبت المقبل.

ووصلت بعثة الأهلي إلى الإمارات أمس الإثنين، ولحق بها علي معلول اليوم الثلاثاء، بعد نهاية مشوار منتخب تونس في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.

الأهلي كأس العالم للأندية
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