مران المنتخب - تدريبات تأهيلية لـ أبو جبل.. والشناوي يواصل البرنامج العلاجي

أدى منتخب مصر تدريبه اليوم الثلاثاء على أحد الملاعب الفرعية لاستاد أوليمبيه بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

ويواصل منتخب مصر استعداداته لمواجهة الكاميرون مساء الخميس ضمن مباريات نصف نهائي أمم إفريقيا.

وواصل محمد أبو جبل حارس مرمى المنتخب تدريباته التأهيلية استعدادا للحاق بمواجهة الكاميرون.

وأكدت الآشعة التي أجراها إصابته باجهاد في العضلة الضامة، وحصل على راحة من التدريب المسائي.

أما محمد الشناوي فواصل برنامجه العلاجي بعد الإصابة التي لحقت به في مواجهة كوت ديفوار في ثمن النهائي.

ويشارك كارلوس كيروش المدير الفني غدا الأربعاء بجانب عمرو السولية في المؤتمر الصحفي الذي يعقد للحديث عن المباراة.

ويختتم منتخب مصر تدريباته غدا استعدادا لمواجهة الكاميرون.

وكان منتخب مصر قد تأهل على حساب المغرب بعد الفوز بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات ربع النهائي.