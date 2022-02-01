تصفيات كأس العالم - عُمان تخطف تعادلا قاتلا أمام أستراليا.. وإيران تتفوق على الإمارات بهدف طارمي

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 20:49

كتب : FilGoal

عمان - أستراليا

خطف المنتخب العُماني تعادلا قاتلا على أرضية ملعب السلطان قابوس أمام أستراليا بنتيجة 2-2 في ختام مباريات الجولة الثامنة لتصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا لحساب المجموعة الثانية.

ولحساب المجموعة الأولى سقط المنتخب الإماراتي في فخ الخسارة أمام إيران التي ضمنت تأهلها سلفا للمونديال الأسبوع الماضي.

عُمان × أستراليا

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سجل جايمي مكلارين هدف التقدم لأستراليا في الدقيقة 15 من ضربة جزاء، وفي الشوط الثاني عدّل عبد الله فواز النتيجة في الدقيقة 54.

وقبل 11 دقيقة على نهاية اللقاء تقدمت أستراليا بهدف من آرون موي.

عبد الله فواز سجل التعادل مجددا لعُمان من ركلة جزاء في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.

تعادل رفع رصيد أستراليا للنقطة 15 بينما انتهت حظوظ عُمان في حصد المركز الثالث بعدما ارتفع رصيدهم إلى 8 نقاط في المركز الرابع.

وتستضيف أستراليا في الجولة المقبلة اليابان من أجل حسم الصراع على المركز الثاني بعدما فازت اليابان صباح اليوم على السعودية بثنائية دون رد.

إيران × الإمارات

على ملعب أزادي في العاصمة الإيرانية طهران، واصل منتخب إيران هيمنته على صدارة ترتيب المجموعة الأولى بفوز على الإمارات بهدف دون مقابل.

سجل هدف اللقاء الوحيد مهدي طارمي في الدقيقة 44 من الشوط الأول، هدف تصدر به ترتيب هدافي التصفيات الآسيوية برصيد 4 أهداف بالتساوي مع وو لي جناح الصين وجونيا إيتو مهاجم اليابان.

وفي الدقيقة 49 أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه صادق محرمي بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

فوز عززت به إيران صدارتها للمجموعة برصيد 22 نقطة ودون هزيمة قبل أن تحل ضيفة على كوريا الجنوبية في صراع الصدارة شهر مارس المقبل.

بينما توقف رصيد الإمارات عند 9 نقاط في المركز الثالث والمؤهل لخوض الملحق الآسيوي بفارق 3 نقاط عن لبنان صاحب المركز الرابع.

عمان أستراليا الإمارات إيران تصفيات كأس العالم
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