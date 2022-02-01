أنس أسامة يتحدث لـ في الجول عن تجربة زيادة المحترفين وقرعة كأس العالم وحضور الجماهير

أجرى FilGoal.com حوارا مع أنس أسامة لاعب سلة الزمالك ونستعرض معكم الجزء الأول.

وتحدث أنس أسامة عن تجربة زيادة المحترفين وكيف تؤثر على كرة السلة المصرية سواء بالإيجاب أو السلب.

كما أعرب أنس أسامة عن ارتياحه لقرعة كأس العالم للأندية بمواجهة فريق بورجوس الإسباني.

وقال أنس أسامة: "التعامل مع كرة السلة في مصر ليس كرياضة احترافية وأغلب اللاعبين يعملون في عمل آخر، علينا تغيير عقلية اللاعبين والمدربين والاتحاد لتحويل اللعبة لاحترافية مثل كرة القدم".

وأضاف "تجربة زيادة المحترفين صحيحة وأيضا الاكتفاء بمحترف واحد صحيحة ولكن آلية التطبيق هي من ستساهم في ذلك، مصر تعاني من مركز صانع الألعاب (بوينت جارد) وكافة الأندية تتجه للتعاقد مع محترف في ذلك المركز".

وتابع أنس أسامة "الجمهور يضع ضغط على اللاعبين والأندية للتعاقد مع محترف يسجل 40 نقطة في المباراة، هذا في كافة الألعاب وليس كرة السلة فقط، لذلك يمكن إضافة محترف أخر ولكن قيود معينة ليعود الأمر بالنفع على السلة المصرية".

وبالحديث عن مسابقة الدوري كشف "دوري كرة السلة مختلف عن كرة القدم، يمكن أن تخسر في البداية أكثر من مباراة وبعد ذلك تحصد اللقب، عكس في كرة القدم إذا خسرت مباريات في البداية من الممكن أن يؤثر على مشوارك"

وشدد "الخسارة أمر وارد ولكن الأهم بالنسبة لي أن يتطور الفريق وألا يكرر نفس الأخطاء في كل مرة".

وواصل "التخبط الإداري يؤثر على الأداء الفني والمستحقات، أنا كلاعب لي حقوق ومستحقات ويجب تقدير مشاكلي لأنها تؤثر على تركيزي".

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وأوضح أنس أسامة "كنا محظوظون في بطولة إفريقيا بعزل كل لاعب في غرفته وسافرنا بالفعل مع تغيير مجلس الإدارة فساهم ذلك في تقليل حدة التأثير علينا وعدم تفكيرنا سوى في البطولة".

أما عن مونديال الأندية "بالنسبة لي قرعة كأس العالم بمواجهة بورجوس الإسباني جيدة لنا، الفريق يعاني من بعض المشاكل هذا الموسم والفروقات بيننا ليست بعيدة وأتوقع أن نفاجئ الكثير من الناس".

واختتم تصريحاته "حضور الجماهير بالتأكيد حافز ولكن المشكلة أن أحيانا ذلك ينقلب بالعكس بسبب عدم تعود اللاعبين على حضورهم".

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