اتحاد الكرة يحتج على تعيين باكاري جاساما حكما لمباراة مصر والكاميرون

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 20:23

كتب : بسام أبو بكر

باكاري جاساما

قدم الاتحاد المصري لكرة القدم، احتجاجا رسميا على تعيين الجامبي باكاري جاساما حكما لمباراة الفراعنة ضد الكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك:"قدم الاتحاد المصري لكرة القدم احتجاجا رسميا للاتحاد الافريقي لكرة القدم على تعيين الحكم الجامبي بكاري جاساما لإدارة مباراة الكاميرون ومصر المقرر اقامتها بعد غد في الدور قبل النهائي لبطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في الكاميرون".

وأوضح اتحاد الكرة: "كما قدم الاتحاد المصري لكرة القدم للكاف عريضتين تضمن كل منها ردودًا كاملة عما حدث في أعقاب نهاية مباراة مصر والمغرب، وملابسات عدم تمكن المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش من حضور المؤتمر الصحفي قبل المباراة نفسها".

أخبار متعلقة
بكاري جاساما يدير لقاء مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا بكاري جاساما حكما لمباراة الجزائر وكوت ديفوار خبر في الجول - باكاري جاساما حكما لمباراة مصر ونيجيريا

ولم يوضح بيان اتحاد الكرة سببا للاحتجاج على تعيين جاساما.

وسبق للحكم صاحب الـ42 عاما إدارة ست مباريات من قبل لمنتخب مصر، فاز الفراعنة في ثلاثة وهُزموا مرتين وتعادلوا مرة وحيدة.

وكانت أول مباراة أدارها جاساما لمنتخب مصر ضد زيمبابوي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014 وفاز الفراعنة بأربعة أهداف لهدفين.

وجاءت المباراة الثانية في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2015 أمام تونس وخسر الفراعنة بهدف دون رد.

أما المباراة الثالثة فكانت ضد غانا في كأس أمم إفريقيا 2017 وفاز الفراعنة بهدف دون رد.

وبعد ذلك أدار المباراة الشهير لمصر ضد الكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم 2018 وفاز الفراعنة بهدفين لهدف.

أما المباراة الخامسة فكانت ضد الجابون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وتعادل الفراعنة بهدف لمثله.

أما المباراة الأخيرة فكانت في أمم إفريقيا الجارية ضد نيجيريا وخسر الفراعنة بهدف دون رد.

الكاميرون مصر باكاري جاساما اتحاد الكرة
نرشح لكم
اتحاد الكرة: جاساما غير جدير بثقة الجمهور المصري.. ومعامل الكاميرون رفضت إجراء مسحة لنا مران المنتخب - تدريبات تأهيلية لـ أبو جبل.. والشناوي يواصل البرنامج العلاجي رد قوي من كيروش على إيتو: كرة القدم لا يمكن أن تكون حربا تقرير: في طائرة خاصة.. رحيمي يصل للإمارات رفقة بانون وبنشرقي
أخر الأخبار
أنس أسامة يتحدث لـ في الجول عن خطأ أحمد ياسر أمام الأهلي.. ومصير مستقبله بعد نهاية عقده 2 دقيقة | رياضات أخرى
الرجاء يعلن فسخ تعاقد محمود بنحليب 16 دقيقة | الوطن العربي
أرسنال يفسخ تعاقد أوباميانج 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عبد الحفيظ: نثق في المجموعة الموجودة معنا في الإمارات.. وهذه أصعب تحديات الأهلي 32 دقيقة | كأس العالم للأندية
اتحاد الكرة: جاساما غير جدير بثقة الجمهور المصري.. ومعامل الكاميرون رفضت إجراء مسحة لنا 34 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كأس العالم للأندية - الأهلي يتدرب على ركلات الترجيح قبل مواجهة مونتيري ساعة | كأس العالم للأندية
مران المنتخب - تدريبات تأهيلية لـ أبو جبل.. والشناوي يواصل البرنامج العلاجي ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تصفيات كأس العالم - عُمان تخطف تعادلا قاتلا أمام أستراليا.. وإيران تتفوق على الإمارات بهدف طارمي ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 3 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 4 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي