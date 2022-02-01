كأس العالم للأندية - تاو يؤدي تدريبات علاجية على هامش المران.. وآخر مرحلة في تأهيل حسام حسن

خاض بيرسي تاو جناح الأهلي تدريبات علاج طبيعي وتأهيل بشكل منفرد، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب الكريكت بمدينة زايد الرياضية في أبو ظبي.

وقام تاو بتنفيذ جانب من التدريبات العلاجية تحت إشراف محمد وفائي إخصائي العلاج الطبيعي، ووفقا للبرنامج العلاجي المحدد من قبل طبيب الفريق بحسب الموقع الرسمي للنادي.

وأدى تاو جانبا من التدريبات البدنية الخفيفة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من برنامج التأهيل الخاص باللاعب.

ويعاني تاو من تمزق في العضلة الأمامية، ويخضع لبرنامج علاج طبيعي وتأهيل حاليا على هامش معسكر الفريق في كأس العالم للأندية.

أما حسام حسن مهاجم الفريق فاكتفى بأداء تدريبات بدنية في الجيم الخاص بفندق الإقامة قبل انطلاق المران الجماعي للفريق.

وأدى حسام حسن تدريبات بدنية تحت إشراف طارق عبد العزيز اخصائي التأهيل بالفريق، وذلك ضمن المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي.

يذكر أن حسام حسن خضع للحقن بالبلازما قبل السفر إلى الإمارات تحت إشراف أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ضمن برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة الشد في عضلة السمانة.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين استمرت لمدة 30 دقيقة في فندق الإقامة بأبو ظبي.

وحرص موسيماني خلال المحاضرة على شرح عدد من الجوانب الفنية للاعبين وعرض فيديوهات لفريق مونتيري المكسيكي، وذلك قبل التوجه إلى ملعب التدريب لخوض المران الأول للفريق في أبو ظبي.

وخاض لاعبو الأهلي تدريبات استشفائية في الجيم بفندق الإقامة، تحت إشراف كابيللو رانجواجا قبل المحاضرة، وذلك لتفادي حالة الإرهاق وضغط السفر والانتقالات قبل خوض المران مساء اليوم.

ويخوض الأهلي مباراته الأولى في كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل 5 فبراير الجاري أمام فريق مونتيري المكسيكي، في الدور التمهيدي للبطولة.