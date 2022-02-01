تقرير: في طائرة خاصة.. رحيمي يصل للإمارات رفقة بانون وبنشرقي

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 19:29

كتب : FilGoal

سفيان رحيمي

وصل اللاعب المغربي سفيان رحيمي إلى الإمارات للالتحاق بناديه العين عبر طائرة خاصة بعد انتهاء مشوار منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا.

سفيان رحيمي

النادي : العين

أشرف بنشرقي

النادي : الزمالك

بدر بانون

النادي : الأهلي

المغرب

وفقا لما نشرته صحيفة "البطولة" المغربية فإن النادي الإماراتي أرسل طائرة خاصة إلى الكاميرون لتقل لاعبه سفيان رحيمي.

وعلى غرار كبار الأندية، قام العين بتلك الخطوة من أجل تسهيل عملية عودة لاعبها خاصةً وأن المدة التي تستغرقها الرحلة تتجاوز الـ8 الساعات.

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وأضاف التقرير أن الطائرة المرسلة من طرف العين، تواجد فيها كل من أشرف بنشرقي لاعب الزمالك وبدر بانون لاعب الأهلي وفيصل فجر لاعب سيفاسبور التركي.

واستأنف اللاعب السابق للرجاء اليوم الثلاثاء التدريبات رفقة العين بعدما غاب لفترة خلال تواجده رفقة منتخب بلاده بالكاميرون.

وودع أسود الأطلس البطولة بعدما خسر أمام المنتخب المصري في ربع النهائي بهدفين مقابل هدف.

وشارك رحيمي مع العين الإماراتي هذا الموسم في 13 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 8 آخرين.

أشرف بنشرقي بدر بانون سفيان رحيمي المغرب العين الإماراتي
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