اتحاد جدة: تم الاتفاق على توجه أحمد حجازي لمركز طبي متخصص في ألمانيا

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 19:27

كتب : FilGoal

أحمد حجازي يحتفل بهدفه مع اتحاد جدة في شباك الأهلي - الصورة من الحساب الرسمي للدوري السعودي

كشف نادي اتحاد جدة عن تواصل الجهازين الإداري والطبي مع أحمد حجازي بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال مواجهة مصر والمغرب في أمم إفريقيا.

وغادر أحمد حجازي مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي أمم إفريقيا بسبب الإصابة.

واطمأن اتحاد جدة على سلامة حجازي وتم التنسيق بشأن الإجراءات الطبية المتعلقة بتشخيص الإصابة والبرنامج العلاجي.

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وكشف النادي السعودي عن إرسال التقارير الأولية التي تم الحصول عليها من الفحوصات التي أجراها اللاعب في الكاميرون لأكثر من مركز طبي متخصص.

وتم الاتفاق بين الجهازين الطبيين على توجه اللاعب إلى مركز طبي متخصص في ألمانيا.

وتأكدت إصابة اللاعب بتمزق في أوتار العضلة الضامة وهو ما يستلزم علاجه في أحد المراكز المتخصصة وبالتالي عدم قدرته على استكمال آخر مباراتين في البطولة.

وشهدت مباراة مصر والمغرب خروج أحمد حجازي ومحمد أبو جبل من المباراة بسبب الإصابة.

وصعد المنتخب المصري للدور نصف النهائي من أمم إفريقيا بالفوز على المغرب بهدفين مقابل هدف واحد.

ويلعب الفراعنة مع الكاميرون الخميس المقبل في نصف النهائي.

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