كأس العالم للأندية - الأهلي يخوض مرانه الأول في أبو ظبي استعدادا لمواجهة مونتيري

خاض الأهلي مرانه الأول في أبو ظبي استعدادا لمواجهة مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي ضد مونتيري المكسيكي في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية 2021 في أبو ظبي يوم السبت المقبل.

ووصلت بعثة الأهلي إلى الإمارات أمس الإثنين، ولحق بها علي معلول اليوم الثلاثاء، بعد نهاية مشوار منتخب تونس في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.

وخلال المران تم تقسيم اللاعبين لمجموعات وإقامة تدريبات للمهاجمين ولاعبي الوسط على اللعب السريع في المساحات الضيقة والتحرك بالكرة ودون الكرة.

وتدرب أيضا المدافعين على الضغط وقطع الكرات في المساحات الضيقة.

كذلك تدرب الفريق على طرق مختلفة لصناعة اللعب خاصة من الجبهة اليسرى بقيادة علي معلول.

وأدى ثنائي الحراس علي لطفي وحمزة علاء تدريبات بدنية وفنية قوية للغاية تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الفريق.

وشهد مران الحراس فقرة خاصة للتدريب على التصدي للتسديدات من خارج منطقة الجزاء.

ويغيب مصطفى شوبير عن مران الأهلي بعدما تأخر في اللحاق بالبعثة بسبب انتظار نتيجة مسحة الكشف عن فيروس كورونا.