تعيين نصر عزام في لجنة الأخلاقيات والانضباط في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال

أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال عن تعيين المحامي الدولي نصر عزام، ضمن لجنة الأخلاقيات والانضباط.

وتضم اللجنة المستحدثة ممثلين عن كل قارة.

ويمثل عزام قارة إفريقيا، رفقة 4 أعضاء آخرين، من سويسرا وقطر وكولومبيا وأستراليا.، بجانب عضوين معينين من قبل الاتحاد نفسه، من بيرو وسويسرا.

وأتى القرار بعد اجتماع كونجرس الاتحاد الذي أقيم يوم السبت الماضي، والذي تقرر فيه إقامة انتخاباته الصيف المقبل، وتحديدا يوم 25 و26 يونيو.