تعيين نصر عزام في لجنة الأخلاقيات والانضباط في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 19:17

كتب : FilGoal

نصر عزام

أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال عن تعيين المحامي الدولي نصر عزام، ضمن لجنة الأخلاقيات والانضباط.

وتضم اللجنة المستحدثة ممثلين عن كل قارة.

ويمثل عزام قارة إفريقيا، رفقة 4 أعضاء آخرين، من سويسرا وقطر وكولومبيا وأستراليا.، بجانب عضوين معينين من قبل الاتحاد نفسه، من بيرو وسويسرا.

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وأتى القرار بعد اجتماع كونجرس الاتحاد الذي أقيم يوم السبت الماضي، والذي تقرر فيه إقامة انتخاباته الصيف المقبل، وتحديدا يوم 25 و26 يونيو.

نصر عزام رفع أثقال
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