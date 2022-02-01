غزل المحلة يحطم الأعصاب في الإسكندرية ويخطف الصدارة والتأهل في كأس الرابطة

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 19:04

كتب : FilGoal

غزل المحلة

تأهل غزل المحلة إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك بعدما حقق فوزا قاتلا على سيراميكا كليوباترا. ليخطف صدارة مجموعته من إنبي.

وفاز المحلة على سيراميكا بهدفين لهدف، في الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة، في المباراة التي أقيمت بملعب الغزل.

لينهي المحلة المجموعة الثالثة متصدرا برصيد 11 نقطة، بالتساوي مع إنبي وبفارق الأهداف فقط عنه، ويضمن التأهل للدور نصف النهائي من البطولة.

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بينما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 4 في المركز الرابع.

وصف المباراة

تقدم المحلة في الدقيقة 18 عن طريق هشام عادل، وتعادل سيراميكا في الدقيقة 68 بتسديدة صاروخية من وينفول كوابينا.

وبهذه النتيجة كان المحلة سيودع البطولة ويتأهل الاتحاد السكندري بدلا منه لنصف النهائي، كأفضل فريق صاحب المركز الثاني في المجموعات الثلاثة.

لكن الإثارة في استاد المحلة استمرت للدقائق الأخيرة وفي الوقت القاتل سجل محمد فتح الله هدف فوز الغزل بضربة رأسية في الدقيقة 82.

ليخطف الصدارة من إنبي الذي فاز أيضا على فاركو بثنائية دون رد، ويرافق المحلة إلى نصف النهائي متفوقا على الاتحاد السكندري بفارق الأهداف.

وبذلك يصبح المربع الذهبي للبطولة مكون من فيوتشر والإسماعيلي وإنبي وغزل المحلة.

غزل المحلة سيراميكا كليوباترا كأس الرابطة
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