ثنائية تطيح بـ الاتحاد.. إنبي يهزم فاركو ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة

حسم فريق إنبي تأهله إلى نصف نهائي كأس الرابطة بعد التغلب على فاركو بهدفين دون مقابل.

وكان إنبي في حاجة للفوز بفارق هدفين أو أكثر لضمان تأهل بغض النظر عن النتائج الأخرى.

وسجل عبد الرحمن عماد وجون إيبوكا ثنائية إنبي في شباك فاركو في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية.

ورفع إنبي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف، بدون هزيمة بالفوز في ثلاث مباريات وتعادلين.

وأطاح فوز إنبي بهدفين بالاتحاد السكندري الذي كان ينتظر تعثر غزل المحلة أو إنبي أو عدم فوز الفريق البترولي بأكثر من هدف.

وافتتح عبد الرحمن عماد التسجيل في الدقيقة 22 بعد تمريرة من علي فوزي وسددها على يسار حارس مرمى فاركو.

وانتهى الشوط الأول بتقدم إنبي بهدف دون مقابل وكانت تلك النتيجة لا تؤهل الفريق البترولي مع تقدم المحلة على سيراميكا كليوباترا.

وفي هجمة مرتدة في الشوط الثاني بالدقيقة 57 نجح جرجس مجدي بالانفراد بحارس مرمى فاركو ومررها جرجس إلى جون إيبوكا الذي لم يجد صعوبة في تسجيل الهدف.

ولجأ حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو للتأكد من عدم وجود حالة تسلل وعاد ليحتسب الهدف.

وتعرض محمود جهاد لاعب وسط فاركو للطرد في الدقيقة 69 بسبب البطاقة الصفراء الثانية.

وبعد أقل من أربع دقائق تلقى إبراهيم القاضي مدافع إنبي البطاقة الصفراء الثانية وتم طرده في الدقيقة 73.

وتحصل علي فوزي لاعب إنبي على بطاقة حمراء في الدقيقة 93 ليلعب الفريق أخر دقيقتين بـ 9 لاعبين.

وبذلك تأهلت أندية فيوتشر والإسماعيلي وغزل المحلة من قمة كل مجموعة بينما إنبي كصاحب أفضل مركز ثاني.