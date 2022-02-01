ثنائية تطيح بـ الاتحاد.. إنبي يهزم فاركو ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 19:02

كتب : FilGoal

إيبوكا

حسم فريق إنبي تأهله إلى نصف نهائي كأس الرابطة بعد التغلب على فاركو بهدفين دون مقابل.

وكان إنبي في حاجة للفوز بفارق هدفين أو أكثر لضمان تأهل بغض النظر عن النتائج الأخرى.

وسجل عبد الرحمن عماد وجون إيبوكا ثنائية إنبي في شباك فاركو في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية.

أخبار متعلقة
تشكيل كأس الرابطة - أحمد سمير وعمران يقودان طلائع الجيش ضد الزمالك تشكيل كأس الرابطة – شيكابالا والسعيد وأوناجم يقودون الزمالك ضد طلائع الجيش محمد دسوقى: نلعب من أجل إسعاد جماهير الإسماعيلي.. وسنقاتل للتتويج بكأس الرابطة كأس الرابطة - الإعلان عن حكم الزمالك وطلائع الجيش

ورفع إنبي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف، بدون هزيمة بالفوز في ثلاث مباريات وتعادلين.

وأطاح فوز إنبي بهدفين بالاتحاد السكندري الذي كان ينتظر تعثر غزل المحلة أو إنبي أو عدم فوز الفريق البترولي بأكثر من هدف.

وافتتح عبد الرحمن عماد التسجيل في الدقيقة 22 بعد تمريرة من علي فوزي وسددها على يسار حارس مرمى فاركو.

وانتهى الشوط الأول بتقدم إنبي بهدف دون مقابل وكانت تلك النتيجة لا تؤهل الفريق البترولي مع تقدم المحلة على سيراميكا كليوباترا.

وفي هجمة مرتدة في الشوط الثاني بالدقيقة 57 نجح جرجس مجدي بالانفراد بحارس مرمى فاركو ومررها جرجس إلى جون إيبوكا الذي لم يجد صعوبة في تسجيل الهدف.

ولجأ حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو للتأكد من عدم وجود حالة تسلل وعاد ليحتسب الهدف.

وتعرض محمود جهاد لاعب وسط فاركو للطرد في الدقيقة 69 بسبب البطاقة الصفراء الثانية.

وبعد أقل من أربع دقائق تلقى إبراهيم القاضي مدافع إنبي البطاقة الصفراء الثانية وتم طرده في الدقيقة 73.

وتحصل علي فوزي لاعب إنبي على بطاقة حمراء في الدقيقة 93 ليلعب الفريق أخر دقيقتين بـ 9 لاعبين.

وبذلك تأهلت أندية فيوتشر والإسماعيلي وغزل المحلة من قمة كل مجموعة بينما إنبي كصاحب أفضل مركز ثاني.

كأس الرابطة إنبي فاركو
نرشح لكم
غزل المحلة يحطم الأعصاب في الإسكندرية ويخطف الصدارة والتأهل في كأس الرابطة انتهت كأس الرابطة - غزل المحلة (2)-(1) سيراميكا كليوباترا.. فاركو (0)-(2) إنبي من الدرجة الثانية إلى الممتاز في الانتقالات الشتوية محمد دسوقى: نلعب من أجل إسعاد جماهير الإسماعيلي.. وسنقاتل للتتويج بكأس الرابطة
أخر الأخبار
برأسية نيجيرية.. طلائع الجيش ينتصر على الزمالك في كأس الرابطة 3 دقيقة | مصر
غزل المحلة يحطم الأعصاب في الإسكندرية ويخطف الصدارة والتأهل في كأس الرابطة 9 دقيقة | الدوري المصري
ثنائية تطيح بـ الاتحاد.. إنبي يهزم فاركو ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة 11 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر سيسيه: احتفال اللاعبين على طريقة 2002 فاجأني.. ووضع بوركينا فاسو السياسي سيحفزهم 26 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
منتخب عربي يودع.. كوريا الجنوبية تطير إلى مونديال 2022 56 دقيقة | تصفيات كأس العالم
جزر القمر لـ في الجول: أردنا أن يأخذ كاف بعين الاعتبار وضعنا الاستثنائي.. حققنا أهدافنا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
النجم الساحلي يعلن رفع إيقافه بعد اقتراب نهاية أزمة ضم كوليبالي من الأهلي 2 ساعة | مصر
سيكازوي يتحدث للمرة الأولى بعد كارثة مباراة تونس ومالي: كنت سأموت 2 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 3 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 4 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي