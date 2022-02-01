منتخب عربي يودع.. كوريا الجنوبية تطير إلى مونديال 2022

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 18:17

كتب : FilGoal

كوريا الجنوبية - تصفيات كأس العالم

تأهل منتخب كوريا الجنوبية إلى نهائيات كأس العالم 2002، بفوزه على مضيفه السوري بهدفين دون رد في ملعب راشد بإمارة دبي، بالجولة الثامنة للتصفيات الآسيوية.

لتضمن كوريا الجنوبية مقعدها في المونديال للمرة رقم 11 تاريخيًا، والعاشرة على التوالي.

ولم تغب كوريا الجنوبية عن كأس العالم منذ نسخة 1982 في إسبانيا.

وباتت كوريا ثاني منتخب آسيوي يضمن عبوره إلى النهائيات عبر التصفيات، بعد إيران الموجودة معها في نفس المجموعة.

كما صارت كوريا المنتخب رقم 15 عمومًا الذي يتأهل إلى كأس العالم بعد قطر، ألمانيا، الدنمارك، البرازيل، فرنسا، بلجيكا، كرواتيا، إسبانيا، صربيا، إنجلترا، سويسرا، هولندا، الأرجنتين.

وسجلت كوريا هدفيها بواسطة كيم جين سو، وكون تشانج هون في الدقيقتين 53 و71.

لترفع كوريا رصيدها إلى 20 نقطة وتقفز إلى صدارة المجموعة من 8 مباريات، ومن خلفها إيران بـ 19 نقطة لكنها لم تخض مباراتها بعد هذه الجولة.

وتتواجد الإمارات العربية في المركز الثالث برصيد 9 نقاط، وهو فارق لا يسمح للمنتخب العربي بتعويضه مما يحسم تاهل كوريا رسميًا.

ويتبقى مقعد واحد في هذه المجموعة الآسيوية الأولى ليُحسَم، وهي بطاقة المُلحق، وستكون عربية بنسبة 100%، إذ تتنافس عليها منتخبات الإمارات (9 نقاط)، لبنان (6 نقاط)، العراق (5 نقاط).

جاء ذلك بعد أن تعادل لبنان أمام ضيفه العراق بهدف لكل طرف في صيدة اليوم الثلاثاء.

تقدّم أيمن حسين لأسود الرافدين في الدقيقة 39، وتعادل ماهر صبرة لرجال الأرز في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

في المقابل، ودعت سوريا المنافسات رسميا بهزيمتها أمام كوريا وتجمد رصيدها عند نقطتين وبالتالي فقدان كل حظوظها في الوصول للملحق.

وغاب سون هيونج مين نجم توتنام عن مباراة بلاده كوريا أمام سوريا للإصابة.

وتستقبل كوريا نظيرتها إيران في مارس المقبل، مباراة ستكون حاسمة لتحديد هوية متصدر المجموعة.

ويلعب ثالث المجموعة الآسيوية الأولى أمام ثالث المجموعة الآسيوية الثانية في الملحق.

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