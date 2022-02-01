جزر القمر لـ في الجول: أردنا أن يأخذ كاف بعين الاعتبار وضعنا الاستثنائي.. حققنا أهدافنا

يرى سعيد عثمان رئيس اتحاد الكرة بجزر القمر، أن فريقه حقق الأهداف المطلوبة في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

وتحدث عثمان لـ FilGoal.com في حوار خاص، عن مشوار منتخب بلاده، ومباراة الكاميرون الجدلية في ثمن النهائي التي ودع الفريق على إثرها البطولة، في غياب كل حراس مرماه.

وقال عثمان لـ FilGoal.com: "يقوم المدرب أمير عبده بعمل رائع منذ 8 سنوات وقد سمح للفريق بلعب كرة قدم جيدة. لقد راهن دائما على الجماعية وليس على الأفراد".

وأوضح "في المشاركة الأولى يمكننا القول إننا حققنا أهدافنا رغم الصعوبات التي واجهناها. لقد أظهرنا للعالم أنه لا يجب أن تستسلم أبدا وأن عليك الاستمرار في القتال على الرغم من الصعوبات".

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عصام الحضري: "هي دي روح منتخب مصر، مبروك لمصر كلها.. وأي حارس هيلعب هو رقم 1 بالنسبة لي".#Teamegypt pic.twitter.com/IbygCCojmN — FilGoal (@FilGoal) January 30, 2022

وكشف "قبل المباراة ، أردنا أن يأخذ كاف بعين الاعتبار الوضع الاستثنائي الذي حدث. كان لدينا حارس مرمى مصاب وحارسين آخرين ثبتت إصابتهما. ثم جاءت نتيجة اختبار أحد الحراس سلبية لكنه لم يكمل فترة المنع المطلوبة (5 أيام)".

وأكد "أصررنا مع كاف على أن حارس المرمى يمكن أن يلعب لأنني أعتقد أنها المرة الأولى التي يلعب فيها منتخب وطني بدون حارس مرمى في هذا المستوى من المسابقة".

وعن العقوبات التي وقعها كاف على الفريق قال: "لقد علمنا بالعقوبات ونفكر في النهج الذي يجب اتباعه. كان بعض اللاعبين وبعض أعضاء الفريق متوترين لاقتناعهم بأنهم يعانون من الظلم".

وشدد "أعتقد أنه لا يوجد سر لهذا التطور. إنها إرادة العمل الجيد وثمرة سنوات عديدة من العمل. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن رئيس الجمهورية كان متداخلا بشكل شخصي واستخدم كل الوسائل اللازمة للإعداد المناسب للفريق. شعب جزر القمر شغوف بكرة القدم ويتوقف كل شيء في جزر القمر عندما يلعب المنتخب الوطني".

وأتم "أتمنى أن يكون مستقبل كرة القدم مشرقا وسنواصل التحسن. يجب أن نعمل بجدية أكبر وأن نحشد الوسائل اللازمة لتطوير كرة القدم القمرية. لدينا مواهب ولكن يجب أن نكون قادرين على الإشراف عليها ودعمها".