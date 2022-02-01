جزر القمر لـ في الجول: أردنا أن يأخذ كاف بعين الاعتبار وضعنا الاستثنائي.. حققنا أهدافنا

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 17:56

كتب : محمود عزت

احتفال لاعبو جزر القُمر بالهدف الثاني أمام غانا

يرى سعيد عثمان رئيس اتحاد الكرة بجزر القمر، أن فريقه حقق الأهداف المطلوبة في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

وتحدث عثمان لـ FilGoal.com في حوار خاص، عن مشوار منتخب بلاده، ومباراة الكاميرون الجدلية في ثمن النهائي التي ودع الفريق على إثرها البطولة، في غياب كل حراس مرماه.

وقال عثمان لـ FilGoal.com: "يقوم المدرب أمير عبده بعمل رائع منذ 8 سنوات وقد سمح للفريق بلعب كرة قدم جيدة. لقد راهن دائما على الجماعية وليس على الأفراد".

أخبار متعلقة
كاف يعاقب منتخب جزر القمر مدرب حراس جزر القمر: نعتقد أن شيئا غريبا حدث قبل مواجهة الكاميرون لاعب جزر القمر: أثبتنا أننا لسنا بحاجة للعب في أندية كبيرة ليكون لدينا منتخب رائع

وأوضح "في المشاركة الأولى يمكننا القول إننا حققنا أهدافنا رغم الصعوبات التي واجهناها. لقد أظهرنا للعالم أنه لا يجب أن تستسلم أبدا وأن عليك الاستمرار في القتال على الرغم من الصعوبات".

وكشف "قبل المباراة ، أردنا أن يأخذ كاف بعين الاعتبار الوضع الاستثنائي الذي حدث. كان لدينا حارس مرمى مصاب وحارسين آخرين ثبتت إصابتهما. ثم جاءت نتيجة اختبار أحد الحراس سلبية لكنه لم يكمل فترة المنع المطلوبة (5 أيام)".

وأكد "أصررنا مع كاف على أن حارس المرمى يمكن أن يلعب لأنني أعتقد أنها المرة الأولى التي يلعب فيها منتخب وطني بدون حارس مرمى في هذا المستوى من المسابقة".

وعن العقوبات التي وقعها كاف على الفريق قال: "لقد علمنا بالعقوبات ونفكر في النهج الذي يجب اتباعه. كان بعض اللاعبين وبعض أعضاء الفريق متوترين لاقتناعهم بأنهم يعانون من الظلم".

وشدد "أعتقد أنه لا يوجد سر لهذا التطور. إنها إرادة العمل الجيد وثمرة سنوات عديدة من العمل. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن رئيس الجمهورية كان متداخلا بشكل شخصي واستخدم كل الوسائل اللازمة للإعداد المناسب للفريق. شعب جزر القمر شغوف بكرة القدم ويتوقف كل شيء في جزر القمر عندما يلعب المنتخب الوطني".

وأتم "أتمنى أن يكون مستقبل كرة القدم مشرقا وسنواصل التحسن. يجب أن نعمل بجدية أكبر وأن نحشد الوسائل اللازمة لتطوير كرة القدم القمرية. لدينا مواهب ولكن يجب أن نكون قادرين على الإشراف عليها ودعمها".

جزر القمر كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
سيكازوي يتحدث للمرة الأولى بعد كارثة مباراة تونس ومالي: كنت سأموت لاعب المغرب: لا توجد كلمات تعبر عما أشعر به من حزن كأس أمم إفريقيا - سلبية مسحة منتخب مصر.. وحجازي إلى ألمانيا لتلقي العلاج سفير مصر بالكاميرون لـ في الجول: الحديث عن إيجابية مسحة صلاح كذب.. ورسالة للجماهير
أخر الأخبار
منتخب عربي يودع.. كوريا الجنوبية تطير إلى مونديال 2022 13 دقيقة | تصفيات كأس العالم
جزر القمر لـ في الجول: أردنا أن يأخذ كاف بعين الاعتبار وضعنا الاستثنائي.. حققنا أهدافنا 34 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
النجم الساحلي يعلن رفع إيقافه بعد اقتراب نهاية أزمة ضم كوليبالي من الأهلي ساعة | مصر
سيكازوي يتحدث للمرة الأولى بعد كارثة مباراة تونس ومالي: كنت سأموت ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
إطلالة مميزة للأهلي بتعاونه مع "كونكريت" قبل مشاركته في كأس العالم للأندية ساعة | كأس العالم للأندية
مباشر كأس الرابطة - غزل المحلة (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. فاركو (0)-(2) إنبي ساعة | الدوري المصري
مباشر كأس الرابطة – الزمالك (0) - (0) طلائع الجيش.. تغيير ثلاثي للأبيض ساعة | مصر
الخطيب: مصلحة مصر أولا.. وكل من يرتدي قميص الأهلي لا يتحدث عن الظروف ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 3 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 4 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي