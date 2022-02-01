إطلالة مميزة للأهلي بتعاونه مع "كونكريت" قبل مشاركته في كأس العالم للأندية

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 - 16:47

كتب : FilGoal

جلسة تصوير لاعبي الأهلي قبل السفر إلى أبو ظبي لخوض كأس العالم للأندية

قبل مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية يحرص النادي على السفر ببدل رسمية والتقاط جلسة تصويرية.

وخلال العام الجاري تعاون الأهلي مع شركة "كونكريت" لتفصيل أزياء مخصصة لهم من خلال خدمة مميزة.

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وتمنح تلك الخدمة المقدمة من "كونكريت"، الأهلي إطلالة فريدة قبل مشاركته في كأس العالم للأندية.

وخضع لاعبو الأهلي لجلسة تصوير قبل سفرهم للمشاركة في المونديال الذي يقام في الإمارات والتي تألق فيها اللاعبين والجهاز الفني.

ويستعد الأهلي لبدء مشواره في مونديال الأندية يوم السبت المقبل بملاقاة مونتيري المكسيكي.

الأهلي كأس العالم للأندية
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