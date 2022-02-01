إطلالة مميزة للأهلي بتعاونه مع "كونكريت" قبل مشاركته في كأس العالم للأندية

قبل مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية يحرص النادي على السفر ببدل رسمية والتقاط جلسة تصويرية.

وخلال العام الجاري تعاون الأهلي مع شركة "كونكريت" لتفصيل أزياء مخصصة لهم من خلال خدمة مميزة.

وتمنح تلك الخدمة المقدمة من "كونكريت"، الأهلي إطلالة فريدة قبل مشاركته في كأس العالم للأندية.

وخضع لاعبو الأهلي لجلسة تصوير قبل سفرهم للمشاركة في المونديال الذي يقام في الإمارات والتي تألق فيها اللاعبين والجهاز الفني.

ويستعد الأهلي لبدء مشواره في مونديال الأندية يوم السبت المقبل بملاقاة مونتيري المكسيكي.